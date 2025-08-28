Alberto del Moral: “Los equipos nos están planteando cosas diferentes que nos penalizan un poco más”

El centrocampista del Córdoba CF Alberto del Moral analizó la situación actual de su equipo tras encajar la segunda derrota de la temporada en El Arcángel ante Las Palmas, un resultado que ha dejado al conjunto blanquiverde todavía con cero puntos en la clasificación. El jugador toledano reconoció que en estos primeros partidos de la temporada se está viendo, a su juicio, que “los equipos nos están planteando cosas diferentes que nos penalizan un poco más”.

Sobre el partido contra Las Palmas apuntó que su equipo fue mejor en los primeros 20 minutos pero que a partir de entonces “fueron prácticamente superiores en todo”, por lo que pidió a sus compañeros “corregir los errores que nos están penalizando para que no vuelvan a ocurrir”.

Sala desveló que la plantilla estaba tras la derrota, “el lunes por la noche, te hablo de mí mismo, jodido. Obviamente, a nadie le gusta perder y encima en el primer partido en casa, con nuestra gente, con la ilusión que se ha creado, pues, obviamente, jodidos. Pero ya desde el miércoles hemos limpiado la cabeza y pensamos en ir a Valladolid a ganar”.

Su primer partido en cinco meses

Del Moral jugó ante el Valladolid su primer encuentro en casi cinco meses, ya que no saltaba al campo desde la victoria cordobesista por 0-1 en La Rosaleda, un partido celebrado el pasado 6 de abril. El jugador del Córdoba CF reconoció estar “muy contento, sobre todo por volver a jugar. Como ya dije en la presentación, la lesión está prácticamente, bueno, prácticamente no, está olvidada. Es verdad que eran mis primeros minutos después de muchísimos meses. Quizá, físicamente no esté al cien por cien como es como es lógico. Pero bueno, eso me lo va a ir dando los partidos. Ahora, feliz de volver a jugar y de ayudar al equipo en lo que pueda”.

La ausencia de Álex Sala, ya traspasado al Lecce, no quiere usarla como excusa por la imagen dada ante Las Palmas, pues tiene claro que “los que estamos tenemos que dar nuestro mejor nivel para que las cosas salgan hacia adelante. No va a haber ningún tipo de de problema porque hay jugadores de alto nivel para poder suplir la ausencia de Sala”.

Una vez analizado el partido ante el Valladolid, la consigna que hay en el vestuario, según Sala, es “ir con nuestra identidad a Valladolid, ser nosotros mismos, olvidarnos de lo que pasó el lunes e ir a Pucela a intentar sacar los tres puntos y hacer nuestro juego”.

Sin excusas por las derrotas

Tampoco cree Sala que los malos resultados hayan llegado por enfrentarse a dos favoritos al ascenso, pues cree que “no tiene que servir de de excusa habernos enfrentado, si contamos ya al Valladolid, a tres equipos grandes de la categoría. Es verdad que tenemos cero puntos, pero quedan todavía cuarenta partidos de liga, así que hay que tener calma, que las cosas van a salir bien. Hay también gente nueva y tenemos que adaptarnos, pues hay compañeros que no hemos estado juntos y demás, pero tranquilidad, que las cosas van a salir bien seguro. El equipo está trabajando muy bien y ya digo que vamos a Valladolid con la intención de ser nosotros y de traernos los tres puntos”.

Sala es consciente de lo complicada que es a priori la visita a Valladolid. “obviamente, sabemos de la dificultad de del partido, pues ellos han empezado con un buen pie. No tenemos miedo a nadie pero es un campo complicado. Vamos ahí, como he dicho antes, y me repito, sin ningún miedo, a ir a por ellos, a desarrollar nuestro fútbol, nuestro plan de partido que tenemos y a intentar ganar”. A la afición le pidió que esté “tranquila, que las cosas van a salir bien. Estoy plenamente convencido de que con la plantilla que hay, van a salir bien las cosas seguro”.

El sistema de juego

Sobre el sistema de juego del Córdoba CF, con la defensa tan adelantada y marcajes al hombre, Sala opina que “es un poco nuestra identidad. Es verdad que al final, en el primer año en Segunda División, pues a los equipos les pillas más de nuevas, no te conocen, pero ahora es verdad que los equipos nos están planteando cosas quizá diferentes que nos están penalizando un poco más, porque al final esto es fútbol profesional y te estudian, te analizan”. Sala asume que es lo que el míster nos pide. En base a eso tenemos que ser lo más finos posibles, en cuanto a tener errores, para que no encajemos goles. Uno de los objetivos que tenemos es dejar la portería a cero, porque creo que, dejando la portería a cero, vamos a ganar muchísimos partidos porque a nivel ofensivo el equipo genera muchísimo”.

Sala ha pedido a su equipo “equilibrio” en el campo, además de que “no se parta el equipo. Es verdad que somos muy ofensivos a la hora de de atacar y quizá por eso nos pillan un poco abiertos a la hora de que nos transiten. Pero creo que la clave es esa, estar juntos y saber que hay momentos que en Segunda División, que hay equipos con muy buenas plantillas y muy buenos jugadores, que no vamos a poder ir emparejados al hombre a todo el campo. Son cosas que estamos trabajando, que hemos visto, analizado y que esperemos que no vuelvan a pasar”.