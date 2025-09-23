Alberto y Mellot charlan sobre el Castellón en el Menador: consulta el día y la hora

El Menador acogerá este jueves, 25 de septiembre, a partir de las 19.00 horas, el inicio del ciclo Diálogos de la UNED, un programa de conferencias que contará, en la primera charla del curso, con los futbolistas Jeremy Mellot y Alberto Jiménez del CD Castellón. El club orellut será protagonista en una cita que lleva por título El CD Castellón, una historia centenaria de esfuerzo y resiliencia.

Alberto y Mellot compartirán vivencias y reflexiones en un coloquio moderado por el periodista Jaume Maicas. La inauguración contará con la presencia de Begoña Carrasco, alcaldesa de Castelló, y Alejandro Ribes, director de la UNED de Castellón en Vila-real.

“Con los Diálogos de la UNED queremos demostrar que la universidad no es solo un lugar de estudio, sino también un espacio de encuentro con la sociedad. Esta primera conferencia no es únicamente una mirada al pasado deportivo, sino una lección de vida: el esfuerzo y la resiliencia que han marcado al CD Castellón son valores pedagógicos que deben inspirar a toda la ciudadanía”, afirma Alejandro Ribes.

Un ciclo con vocación de ciudad

Diálogos de la UNED nace con la vocación de convertirse en una cita estable en la agenda cultural de Castellón. Cada conferencia abordará temas relacionados con la historia, tradición, patrimonio y sociedad de la ciudad, ofreciendo a la ciudadanía un foro abierto y participativo.

Como explica Ribes, "queremos tender puentes entre la universidad y la sociedad castellonense. El conocimiento no debe quedarse en las aulas: debe respirarse en la calle, compartirse en los espacios públicos y convertirse en motor de identidad y cohesión social”.

De este modo, la UNED Castellón-Vila-real quiere abrir un espacio donde el deporte dialogue con la educación, la cultura y la sociedad, mostrando que el aprendizaje puede partir de cualquier experiencia significativa, incluso de la historia de un equipo de fútbol.

Vía: El Periódico de Mediterráneo