Alberto Jiménez, Jeremy Mellot y el CD Castellón, protagonistas en el Menador

El Menador albergó el estreno del ciclo de diálogos de la UNED. La cita contó con la presencia de los futbolistas del CD Castellón, Alberto Jiménez y Jeremy Mellot. Bajo el título “El CD Castellón, una historia centenaria de esfuerzo y resiliencia”, los jugadores y las concejalas del Ayuntamiento de Castelló, Maica Hurtado y Ester Giner repasaron la trayectoria de más de cien años de historia del club.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha puesto en valor el histórico acuerdo del Ayuntamiento con el CD Castellón y ha recordado que el equipo de Gobierno apuesta de manera decidida por un club “que forma parte de la esencia castellonera”.

Acuerdo con la UNED

En la charla, la Teniente Alcalde del Grao, Ester Giner, se ha referido al convenio de colaboración, anunciado recientemente por la alcaldesa Begoña Carrasco en el debate del estado de la ciudad, que se firmará en breve y que permitirá disponer de una sede de la UNED en el Casal Jove del Grao orientada a programación y actividades senior. “Reforzamos así el compromiso del equipo de gobierno con la educación y la formación accesible para todos y todas, también para nuestros mayores”.

Giner ha destacado que “la puesta en marcha de un completo programa de actividades socioculturales y educativas en el Grau de Castelló permitirá dinamizar la vida cultural, impulsar la formación y fomentar el encuentro intergeneracional en nuestra ciudad”.

Vía: El Periódico de Mediterráneo