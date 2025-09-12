Alberto González: "El Zaragoza tendrá presiones y nerviosismo con los que habrá que jugar"

Alberto González, entrenador de un Albacete que ha empezado a mal nivel la Liga, con solo un punto de 12 posibles, afronta el duelo en el Ibercaja Estadio con la idea de lograr la primera victoria ante un Real Zaragoza que tampoco la conoce y que solo suma dos puntos en la tabla, en un duelo de claras urgencias para ambos. "El rival está necesitado de puntos y es una institución que tiene una demanda de estar arriba. Tendrá ciertas presiones y nerviosismo con los que habrá que jugar, tienen la necesidad de ganar a un equipo todavía peor clasificado y puede ser un factor a tener en cuenta", aseguró González, preocupado por la debilidad defensiva de su equipo, que lleva 13 goles en contra en 4 citas, el más goleado de la categoría con diferencia.

"El Zaragoza es un equipo con grandes jugadores pero que todavía no se ha consolidado a nivel colectivo por diferentes circunstancias, y en cuanto lo haga será cada vez más peligroso”, añadió el míster del conjunto albaceteño, que admitió la debilidad en la parcela defensiva que está mostrando su equipo. "Estamos teniendo fugas en el plano defensivo y las sensaciones contrarias a las de la pretemporada. Dijimos que el equipo tenía potencial y era cuestión del estado de forma, luego se dieron bajas y unos rivales poderosos en ataque que han dado lugar a dudas en esa faceta", dijo, poniendo el énfasis en que en las dos últimas jornadas su equipo ha reducido los remates recibidos.

Tres bajas y Vallejo vuelve

“Debemos preocuparnos de hacer bien lo nuestro, que ahora mismo pasa por defender mejor para que eso no nos cueste los partidos", sentenció el preparador malagueño, que para la cita en el Ibercaja Estadio tiene las bajas seguras de Pacheco, por lesión, y de los sancionados Higinio Marín y Jon García mientras que Lorenzo Aguado es duda al arrastrar molestias. Pepe Sánchez y Vallejo son en principio las dos novedades tras superar sus respectivas dolencias, ya que el central zaragozano, que jugaría por primera vez contra el equipo en el que se formó y del que salió en 2016, disputó el primer encuentro en Almería y se ha perdido los tres siguientes por unas molestias en la pierna izquierda.