Albert Capa: "El proyecto a largo plazo del Ceuta es estar cerca de subir a Primera"

Ser futbolista profesional es el sueño de muchos niños. También lo fue para Albert Caparrós (Terrassa, 1998), y hace muchos años que siempre lo ha tenido claro. Amigos, familiares y compañeros que le conocen saben que es algo que repite desde hace mucho tiempo, incluso cuando jugaba en equipos como Horta, Prat, Granollers o Sant Cugat, en regional en Cataluña, y se veía lejos. Y al final, lo ha conseguido en la Ciudad Autónoma de Ceuta, tras un breve paso por el Cacereño.

Ahora, capitán y referente del Ceuta, club al que llegó hace cinco temporadas en Tercera RFEF, se prepara para el debut oficial este fin de semana en el Estadio Alfonso Murube, donde la AD Ceuta recibirá al Sporting de Gijón en su vuelta a la Segunda División, 45 años más tarde.

¿Cómo se siente haber conseguido el sueño de llegar al fútbol profesional?

Es un sueño hecho realidad. Ya cuesta llegar desde canteras, yo que vengo de jugar en el Jabac, de donde soy, de Terrassa, e irse a Ceuta a buscarse la vida con 19 o 20 años a Tercera, aún más. Ha tenido que pasar lo que ha pasado, que ha sido ascender todas las categorías hasta llegar a Segunda. Es un sueño que con el debut ya te crees, pero son muchos años en el barro y estar en muchas categorías en las que cuesta subir. Ahora todo es mucho más profesional. Cámaras, afición, equipos históricos... Es un sueño también para la ciudad, que llevaba más de 45 años sin fútbol profesional y la gente está volcada después de lo que conseguimos.

¿Pensaste que esto llegaría en algún momento cuando aceptaste el proyecto en Tercera RFEF?

Sí, el club era superambicioso. No había los medios que hay ahora, pero tanto el presidente como la junta y el entrenador, que es el mismo que tengo ahora, la ciudad y la forma que tiene de vivir el fútbol... apuntaba maneras. No sé si tan rápido porque ha sido en cinco años. Yo llegué joven y pensaba y decía que quería dejar al Ceuta en el fútbol profesional. Mis amigos, mi novia y la gente de fútbol me trataba de flipado porque era muy complicado. No somos conscientes aún de lo que hemos conseguido. Ha habido mucho trabajo, han venido jugadores de nivel cada año. El entrenador es una persona muy profesional y llegará a cotas muy altas. El presidente y todo lo que engloba el club estaban en este sentido. El club y la infraestructura han avanzado, como es normal.

Has sido el único a estar en todos los ascensos junto con Aisar Ahmed. ¿Cómo es ese vínculo?

Es una relación de muchos años, anécdotas e historias muy bonitas. La relación con el presidente, la junta o el entrenador ya es de amigos. Hay una confianza que es normal que haya otros que no la tengan. El presidente es una persona muy próxima y trata a todo el mundo por igual, pero conmigo y Aisar, que es de aquí, el trato es aún más personal. Cuando renové este año me llamaron personalmente y me dijeron que había sido una pieza angular desde Tercera y querían que continuase. Un presidente igual no llama para estas cosas y eso habla muy bien de él y yo estoy muy orgulloso de tener esta relación, que espero que dure muchos años.

Presidente, entrenador... ¿En qué se basa el proyecto exitoso del Ceuta?

Las bases son jugadores que tienen nivel para la categoría e intentar mantener una base que conozca Ceuta y pueda enseñar la ciudad a los nuevos. Ceuta es una ciudad tranquila, con playa y montaña, muy cómoda para vivir, pequeña, con buen tiempo, opciones de comida, con todo al abasto. Si tienes esta base de jugadores, cuando llegan los nuevos es más fácil integrarse a la ciudad y al club. Y finalmente, la ambición que tienen el entrenador y el presidente, de intentar hacer las cosas muy bien con los recursos que tienen. Sin miedo a nadie pero con mucha humildad. Jugar en campos como el del Málaga, Murcia en playoff... clubes históricos y con más repercusión y medios, pero con la humildad y el saber estar y disfrutar el día a día. Lo pasamos muy bien y también sufrimos, que es necesario para que se den las cosas que se han dado aquí. Si esto no va en conjunto con buenos jugadores y buenas personas, se complican las cosas. En el club, un factor muy importante para firmar es informarse de cómo es la persona porque somos una familia y no firman solo por nombres.

¿Cómo fue el debut en LaLiga Hypermotion?

Es una experiencia nueva para muchos. En Segunda División marcan la diferencia los detalles. Cada vez que subes de categoría no puedes fallar y si fallas no te perdonan.

Esta semana debutáis en el Murube. ¿Cómo se vive en la ciudad?

De manera muy positiva. El otro día se abrió la tienda y hubo colas impresionantes para comprar la nueva camiseta. La gente está enganchada al fútbol. Nos visitarán históricos del fútbol en el regreso de la Segunda División aquí a Ceuta. La gente este sábado vendrá de manera multitudinaria. Aquí el fútbol se ve de manera intensa y el aficionado aquí es una pasada. Está con el equipo, te apoya siempre, incluso en los malos momentos... no he visto nada igual. El año que nos salvamos en Primera REFF teníamos 4 puntos y la afición nos apoyó siempre, y eso pasa en pocos equipos. Si vas último, en otros equipos, la afición lo normal es que no esté contenta y te diga cosas que no son bonitas. Pero aquí es algo único y están siempre. El Murube ha sufrido algunos cambios que le han hecho mejorar y la gente lo disfrutará mucho.

Una de las cosas destacadas de la semana pasada fue la imagen de la afición del Ceuta en las gradas del Zorrilla en Valladolid. ¿Cómo se gestiona este tema de los viajes desde allí hasta la península?

Cada dos semanas hacemos viajes de locos, y la afición también. Para ir a Valladolid salimos el jueves a las 8 de la mañana y llegamos para cenar a las 21h. Es un día entero viajando. Es complicado a veces. Estamos un poco lejos y sí que hay medios, pero hay que cuadrar diferentes cosas como aviones y hay días que no se puede, lo que nos provoca hacer viajes más largos que de normal. Los nuevos necesitan adaptación con eso: ferry, bus, avión tren... irse temprano y llegar tarde. No tienes otra que adaptarte. Este año tenemos una buena base del año pasado y hay menos nuevos, así que la adaptación será más rápida. Pero aun así, la afición llega a todos los lugares de España. Desde que llegué yo a Tercera, no ha habido un partido que nos dejen solos, sea donde sea. Eso es impresionante, algo que pocas aficiones hacen.

Y eso de estar en Ceuta puede ser también un punto a favor para vosotros cuando os visitan.

Seguramente cueste para algunos equipos venir aquí, y haya prejuicios. Creo que en Segunda vendrá más gente de aficiones rivales y vendrá bien porque así conocerán Ceuta y verán la realidad, que es una ciudad encantadora y magnífica y viven cuatro culturas diferentes de manera muy cordial. A nivel de imagen será un punto a favor porque muchas veces solo se ven las malas noticias pero realmente Ceuta no es así. Y el Murube aprieta mucho y ya sea con afición rival o no, intentaremos que esto sea un fortín. Por aquí pasa el objetivo de la salvación. Tiene que ser nuestro punto fuerte de la temporada para intentar que se escapen pocos puntos.

¿La salvación es el objetivo del club?

A corto plazo sí. Si después competimos y nos da para salvarnos a unas jornadas con muchos puntos en juego, miraremos dónde llegamos. Ha costado mucho llegar aquí y la salvación es el primer objetivo. No nos podemos marcar objetivos más altos aún. Primero es cerrar la salvación lo más rápido posible y después ver si podemos ir más arriba. Cuando pasen los años, si el Ceuta se mantiene en Segunda veremos si cambian los objetivos y hacia dónde va el club. Ahora mismo, después de 45 años, hay que intentar no perder la categoría.

Capa, capitán del Ceuta / albertcaparros98

¿Se habla hasta dónde llega este proyecto?

El proyecto llega hasta tocar el fútbol de élite, la Primera División. Se habla porque estamos en Segunda y el próximo paso es Primera. Pero hay que hacer una base sólida para mantenerse y los próximos años fichar a jugadores de más calidad acorde al límite salarial, porque ahora cuando subes es muy corto. Por eso ahora al principio es salvarse y ver si en un futuro más lejano el Ceuta pueda disputar playoff y estar cerca de subir a Primera. Pero de momento, el objetivo claro es salvarse, mantener la categoría. El año que viene veremos si el objetivo cambia.

A nivel personal, ¿cuál es el plan de futuro?

He renovado una temporada. Voy año a año y siempre hemos llegado a un acuerdo muy fácil. Mi objetivo personal es jugar partidos en Segunda, asentarme en la categoría que es nueva para mí y demostrar que tengo el nivel para ser un jugador de Segunda División. Y como el club, cuando pasen los años, si lo he demostrado, ver hasta dónde puedo llegar. No me pongo un techo. Creo que lo que se sueña se puede conseguir siempre. Quién me hubiera dicho a mí hace cinco o seis años que estaría aquí. Quiero ayudar al equipo a asentarse en la categoría. No me marco el objetivo tampoco de subir a Primera pero sí el de ser una pieza importante para el Ceuta estos años.