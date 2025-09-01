Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Akouokou ultima su fichaje por el Real Zaragoza

El marfileño al fin dice sí al conjunto aragonés, que se impone al fuerte interés del Granada

Paul Akouokou, durante un partido con el Olympique. / SERVICIO ESPECIAL

Jorge Oto

Zaragoza

Si no pasa nada extraño en las próximas horas, Paul Akouokou será jugador del Real Zaragoza. Tras un largo verano marcado por las reticencias del mediocentro marfileño, todo apunta a que, finalmente, se convertirá en el pivote defensivo deseado por el club, que ha llevado a cabo una ingente labor de persuasión para convencer al futbolista del Olympique de Lyon.

De este modo, Akouokou apunta a llegar a Zaragoza a través de una cesión que podría incluir una opción de compra en caso de ascenso de los aragoneses, que se habrían impuesto al Granada, que en las últimas horas pujó fuerte por hacerse con el centrocampista.

