Akouokou, Kodro y Aguirregabiria con ganas de "llevar al equipo lo más alto posible"
Los tres fichajes del último día de mercado han valorado su llegada al Real Zaragoza
Carmen Carnicer
Tras la primera sesión de entrenamiento de los últimos fichajes, Akouokou, Kenan Kodro y Martín Aguirregabiria han coincidido en la buena acogida por parte de los compañeros y el cuerpo técnico del equipo. Además, tuvieron clara su elección por el Real Zaragoza desde el primer momento. "Cuando te llama el club no creo que se dude y la verdad que tenía muchas ganas de volver a España y si es a una ciudad como Zaragoza, no hacen falta más motivos", admite Kodro, a lo que Aguirregabiria añade: "Es un club histórico, que conoces y sabes que es muy fuerte, no dudé. Además, coincidí en Alavés con Adrián, Pau, Toni y Tachi y es una gran ayuda, estoy muy contento".
Después de su llegada, Akouokou se está adaptando a la ciudad y está preparado para competir en la Segunda División española: "Me gusta jugar en la posición de '6', tener espíritu de equipo y darlo todo en el campo". El mensaje que ha querido mandarle a la afición es que "ya estoy aquí, he venido a aportar el máximo y vamos a trabajar todos juntos para llevar al equipo lo más alto posible".
