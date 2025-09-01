Akouokou, el gran deseado, ya es jugador del Real Zaragoza
El club anuncia e inscribe al mediocentro marfileño, que llega cedido desde el Olympique de Lyon
Jorge Oto
Zaragoza
Paul Akouokou ya es jugador del Real Zaragoza. Tras un largo verano marcado por las reticencias del mediocentro marfileño, el gran deseado por el club para ser ese pivote defensivo pretendido, llega cedido, en principio, sin opción de compra desde el Olympique de Lyon para reforzar una parcela sometida a escasos movimientos respecto al curso pasado.
A pesar de la fuerte irrupción a úlltima hora del Granada, el Zaragoza ha conseguido hacerse con los servicios del futbolista, de 27 años, que lleva un mes y medio ejercitándose aparte del grupo en el Olympique y al que el club francés pretendía dar salida a toda costa.
