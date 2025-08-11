Aketxe y Keidi Bare apuntan a llegar a tiempo al estreno liguero

Ager Aketxe y Keidi Bare, que no formaron parte de la convocatoria en el último partido amistoso del Real Zaragoza frente a la SD Huesca, cuentan con numerosas opciones de llegar a tiempo para el estreno liguero del conjunto aragonés, el domingo a las 17.00 horas en Anoeta ante el filial de la Real Sociedad.

Los problemas físicos de los dos jugadores no revisten, en principio, de especial relevancia y está previsto que ambos se ejerciten con el grupo a comienzos de esta semana (el equipo retoma el trabajo este martes tras dos días de descanso). Aketxe, al que Gabi dejó fuera por precaución debido a molestias musculares, no debería tener problemas para entrenar con normalidad, mientras que con Keidi Bare, que recibió un golpe en la rodilla en Tarragona que podría haberle provocado un leve esguince, se extremarían algo más las precauciones y no se correrían riesgos, si bien su presencia en tierras vascas no está descartada.

De este modo, la enfermería da cierto respiro a Gabi, que mantiene entre algodones a Radovanovic, que apenas ha jugado 45 minutos esta pretemporada como consecuencia del esguince de tobillo sufrido en Tarazona y que ha provocado que el cuerpo técnico haya renunciado a correr riesgos con el único central de la primera plantilla que está disponible ahora mismo, ya que Kosa (operado del menisco) y Tachi (con rotura en el cuádriceps) son baja segura para Anoeta y para varios partidos más.