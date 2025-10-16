Aitor Ruibal, futbolista del Betis, se reivindica: "No soy gay, pero si lo fuera, no pasaría nada”

Aitor Ruibal, futbolista del Real Betis, es un jugador que va más allá. El de Sallent afronta su sexta temporada en el conjunto verdiblanco. Es un jugador muy polivalente, aunque destaca también por su personalidad auténtica y su estilo único, que ha generado tanta admiración como polémica. En una entrevista concedida a Jugones de La Sexta, Ruibal se mostró honesto sobre un tema que aún genera debates en el mundo del fútbol: la masculinidad y la expresión personal.

“Hay mucha gente que tiene miedo a ser como es y no lo es por ser futbolista”, confesó, reflexionando sobre las presiones que enfrentan los jugadores para cumplir con ciertos estándares de lo que se espera “de un hombre en el fútbol”.

Críticas a él y a Borja Iglesias por su estilo

Ruibal, al igual que su compañero Borja Iglesias, ha recibido críticas por llevar bolso o pintarse las uñas, gestos que algunos consideran “poco masculinos”. Sin embargo, él defiende su derecho a expresarse libremente: “El fútbol está tan masculinizado que llevar algo diferente sorprende mucho”. Incluso aclaró: “No soy gay, pero si lo fuera, no pasaría nada”, subrayando que la orientación sexual y la expresión personal no deberían ser motivo de juicio en el deporte.

La influencia de su entorno más cercano también ha sido clave en esta reivindicación. Ruibal reconoció el papel fundamental de su esposa en animarle a mostrarse tal y como es: “Fue la primera que me pintó las uñas. Me las pintaría todos los días”, relató entre risas, mostrando cómo el apoyo familiar puede ser un pilar para romper barreras.

Un jugador polivalente para Pellegrini

En lo estrictamente futbolístico, Ruibal afronta una temporada importante en el primer equipo del Real Betis consolidado como una de las piezas más versátiles de la plantilla.

Manuel Pellegrini lo considera un comodín capaz de rendir en casi cualquier posición del campo, salvo en la portería. Esta versatilidad se refleja también en su influencia dentro del vestuario, donde ejerce como segundo capitán, transmitiendo confianza y liderazgo a los más jóvenes.