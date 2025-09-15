Aquí y ahora. La previa del Real Zaragoza-Albacete

Es el Real Zaragoza un equipo por definir. Se diría, incluso, que está aún por venir. En pleno proceso de construcción y tras la enésima revolución en la plantilla, el conjunto aragonés se encuentra todavía en esa fase de reconocimiento de sí mismo en busca de la identidad a través de la que adquirir la personalidad y el carácter que todavía no luce. Un equipo en minúsculas, vamos.

En el tramo inicial de ese camino hacia alguna parte se encuentra un Zaragoza que, de momento, avanza a paso lento y con una mochila con más piedras que puntos a expensas todavía de darse una alegría en forma de victoria. Ni una sola ha sido capaz de sumar aún el cuadro aragonés en cuatro jornadas a pesar de las bondades de un calendario que le preparó para empezar dos duelos ante recién llegados a la categoría desde Primera RFEF y una amable visita a Castellón antes de recibir a un Valladolid al que tampoco pudo superar. Al menos, se adivina cierta evolución en un Zaragoza que cayó de bruces en los dos primeros choques y que empató los dos siguientes para acumular un par de puntos sobre 12 posibles e igualar el peor arranque desde el último descenso. Y mira que ha llovido.

Así que a la quinta tendrá que ser. Visita el Ibercaja Estadio un Albacete que aún está peor que los aragoneses. Llegan los manchegos con un solo punto en el zurrón, pero conscientes de que, seguramente, se pasarán todo el curso envueltos en los mismos sudores fríos que provoca la sangría defensiva que le ha llevado a encajar 13 tantos en apenas cuatro jornadas, un registro que ya ha entrado de lleno en la historia negra del club y de la categoría.

Para frenar la hemorragia vuelve un viejo amigo. El aragonés Jesús Vallejo jugará ante el Zaragoza por primera vez desde que se marchó después de que el club ni siquiera contemplara su vuelta a casa durante el verano a pesar de que el central llevaba ofreciéndose desde enero. No entraba el canterano en unos planes presididos por la reestructuración total de una defensa en la que se iban a fichar cuatro centrales (luego fueron tres por la lesión de Kosa). Doctores tiene la iglesia, ya se sabe.

El caso es que, más allá de sentimentalismos y reencuentros, el partido se las trae. Gabi pide tiempo y paciencia para ensamblarlo todo pero es consciente de que su ruego queda supeditado a una primera victoria que no puede esperar más. Enlazar la quinta jornada sin ganar no haría sino aumentar las dudas y el desencanto y rebajar más la ilusión de una parroquia que lleva tiempo sin sonreír. Para ello, el técnico no introducirá, previsiblemente, muchos cambios en un once con varias incógnitas. Entre ellas, una portería todavía sin cerrar en la que Andrada espera turno mientras Adrián se hace fuerte. Atrás, y a pesar de la recuperación relámpago de Tasende, todo apunta a que repetirán Juan Sebastián, Pomares, Insua y Radovanovic, una vez restablecido de la conmoción que le obligó a dejar el duelo ante el Valladolid apenas comenzado. Está por ver si Gabi se atreve a entregar la manija a Saidu y Akouokou, aunque Guti parece intocable, por ahora, para el madrileño. En las bandas, Moyano y Paulino, grises tirando a negro frente al Valladolid, podrían repetir aunque Pau Sans y el recuperado Valery tienen opciones. Arriba es fijo Dani Gómez, al que se le sigue buscando compañero, con Kodro ganando enteros.

El Albacete, por su parte, viene de ser goleado en casa por el Mirandés (1-4), lo que ha incementado la inquietud en tierras manchegas, aunque no en su entrenador, Alberto González, quien esta semana ha declarado que es «muy positivo», si bien esta noche no podrá contar con el central Jon García ni con Higinio, ambos sancionados, ni tampoco con el centrocampista Pacheco, por lesión. Sí viaja Lorenzo Aguado tras superar una luxación en el hombro; mientras que recupera para esta cita a sus centrales, Pepe Sánchez y al mencionado Vallejo, tras superar respectivas dolencias físicas, además de que Carlos Neva es la gran novedad y se estrena en lista.

Es la hora. Es aquí y es ahora. El Zaragoza no puede esperar más para abrochar de una vez ese triunfo que despejaría el horizonte, las dudas y el panorama. El Ibercaja Estadio, cuyo césped emprenderá la transición (vía cambio de semilla) al modo invierno una vez concluido el choque, necesita ver para creer. Porque, de momento, su equipo no le ha ofrecido demasiados motivos para el optimismo. Ni en sensaciones ni, sobre todo, en resultados. Normalmente, una cosa lleva a la otra. «No hay ningún tipo de ansiedad», aseguró Gabi en la previa. Mejor así. El ansia, el desasosiego y la angustia no suelen traer nada bueno. Dañan el corazón. Por muy grande que sea.

Alineaciones probables:

Real Zaragoza: Adrián, Juan Sebastián, Insua, Radovanovic, Pomares, Akouokou, Guti, Moyano, Paulino, Kodro y Dani Gómez.

Albacete: Mariño, Fran Gámez, Vallejo, Javi Moreno, JoGo, Riki, Meléndez, Puertas, Morcillo, Jefté y Agus Medina.