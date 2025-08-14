El Al-Ahli está interesado en David Mella

Cuando el fuerte interés del Sporting de Portugal y más clubes europeos aún colea, aparece en escena el futuro árabe en el futuro de David Mella. El Al-Ahli, uno de los grandes, está interesado en el zurdo coruñés, según apuntó la prensa de Arabia Saudita y pudo confirmar este diario. El proceso aún está en una fase decisiva. David Mella, con su última renovación hasta 2029, tiene una cláusula que se sitúa entre los 18 y 20 millones. El Dépor ya lo ha verbalizado a través de Fernando Soriano: quiere mantener a sus jugadores importantes y no negocia, se remite a los precios de salida.

Mella ha sido siempre la joya de la cantera del Dépor. De 2005, ya estaba asentado en el primer equipo cuando era juvenil. Antes de su última renovación pudo irse al Brighton, que pagaba su cláusula de 4 millones, pero declinó esa opción. La liga árabe es de menor entidad que la Premier pero su poderío económico es innegable. El Al Ahli tiene a Mahrez en sus filas y hace dos años logró llevarse a Gabri Veiga, pagando unos 30 millones como una de las estrellas emergentes de la liga.

No ha sido un verano sencillo para David Mella en el que unas molestias físicas le han limitado y donde se ha multiplicado la competencia en su posición con el fichaje de Luismi Cruz. El zurdo aún pelea para adaptarse a la banda derecha, donde dio un gran rendimiento en la primera vuelta de la pasada liga. Todo hace indicar que arrancará la liga como suplente en zona de enganches que no resiste comparaciones con el resto de las que hay en la liga.

El Dépor está viviendo un cierre de mercado un tanto accidentado con la salida de Helton Leite, con las contrataciones que aún debe cerrar y con los esfuerzos que debe hacer para mantener a sus estrellas. Aún restan quince días para que baje la persiana del periodo de pases y esta empezando a entrar en su punto álgido.

A la espera de los que ocurra con David Mella, el Dépor cuenta con él, Yeremay, Soriano, Luismi Cruz y Cristian Herrera en esa zona de enganches. También cuenta con Diego Gómez, pero su futuro inmediato apunta a una cesión. También puede adaptar a Denis Genreau a esa posición, aunque se encuentra en la misma tesitura del zurdo de Amoeiro.