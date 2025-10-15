Ni Agüero ni Giroud: Mario Balotelli (35 años) escoge al único jugador que le superó en calidad en su 'prime'

El atacante italiano Mario Balotelli (35 años) es uno de esos perfiles atípicos dentro del mundo del fútbol. Díscolo y peculiar, 'Supermario' fue capaz de lo mejor y de lo peor en un terreno de juego y su calidad le permitió jugar para algunos de los mejores equipos de Europa.

No obstante, nunca llegó a cuajar del todo en ninguna plantilla y actualmente se encuentra sin equipo tras disputar tan solo seis partidos en la última temporada con el Génova. Antes, un historial solo a la altura de los mejores: Inter de Milán, Manchester City, AC Milan o Liverpool, entre otros.

Mario Balotelli celebra un gol con el City y muestra un mensaje a los medios. / ·

Esta misma semana 'La Gazzeta dello Sport' publicaba un vídeo en sus redes sociales de preguntas rápidas con el exinternacional italiano donde se le pedía que "estuviera en silencio hasta que escuchara un jugador mejor" que el 'prime' de Balotelli, es decir, su mejor momento como profesional.

El italiano llegó a anotar 14 goles en una temporada en la Serie A con el Milan o 13 tantos en Premier League con el City, además de otros 18 más en la Ligue 1 con el Niza y 18 más en la liga turca con el Adana Demirspor, demostrando que siempre ha mantenido ese olfato de 'killer' pese a los aspectos extradeportivos.

La última que salió a flote fue la 'broma' que hizo en el vestuario del Adana al lanzar un petardo pillando desprevenidos a sus compañeros, aunque ha siniestrado más de un coche y ha tenido problemas con la seguridad de más de un club nocturno. Sin embargo, su polémica más famosa fue la celebración del 'Why always me?" (¿por qué siempre yo?) tras anotar un gol con los citizens como respuesta a las críticas de los medios.

Graban a Balotelli borracho durante sus vacaciones / SPORT.es

La autoestima es una de las características principales de Balotelli y tiene claro que prácticamente no existe un jugador mejor que él. Ni el delantero centro de la Juventus, Dušan Vlahović, ni el ariete icónico del Milan, Olivier Giroud, ni tampoco la promesa brasileña que nunca explotó, Alexandre Pato, le hacen mover un músculo.

El reguero de nombres continúa con Morata, Di Natale, Mertens... ninguno de ellos están a la altura del mejor 'Supermario', excepto un único nombre: Adriano. El '9' brasileño que defendió los colores del Inter y que fue un referente para toda una generación de futuros atacantes por su potencia física y un disparo inaudito desde fuera del área.

Curiosamente, el que fuera internacional con Brasil es otro de los 'juguetes rotos' del fútbol moderno que estuvo en el máximo nivel menos años de los que hubiera podido por calidad futbolística. En la actualidad, el exariete vive en las Favelas de Río y no esconde su gusto por tomar alcohol y se llegó a tomar fotos con armas automáticas. Se puede decir que Adriano salió del barrio, pero el barrio nunca salió de Adriano.

Adriano, en el Inter de Mourinho / EFE

Su mejor temporada fue la 2004/2005, cuando llegó a anotar 16 goles en liga y siete en Champions. Muchos también le recuerdan por su versión en el videojuego 'PES 6' porque era capaz de marcar desde prácticamente cualquier punto del campo ofensivo gracias a su '99' de potencia de tiro.