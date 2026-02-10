Agreden brutalmente a un árbitro de la Bundesliga tras pedirle matrimonio a su novio

Hace poco más de una semana, en un partido de la Bundesliga entre Colonia y Wolfsburgo, Pascal Kaiser, árbitro amateur alemán, vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida tras pedirle matrimonio a su novio.

Durante la propuesta, el colegiado se dirigió al público con estas palabras: "No quiero esconderme. Quiero ser visible. Quiero que todos vean que amo a esta persona. Un hombre. ¿Quieres casarte conmigo?".

Kaiser se convirtió en noticia internacional tras la propuesta a Moritz frente a casi 50.000 aficionados en el RheinEnergieStadion, y el Colonia compartió el momento en Instagram.

"Pascal Kaiser le propuso matrimonio a su compañero de mucho tiempo justo antes del inicio del partido. La historia que hay detrás es hermosa e impresionante. ¡Enhorabuena a los dos!", escribió el club.

Sin embargo, los días posteriores se tornaron oscuros. Según informa L'Equipé, el árbitro recibió amenazas que incluían su dirección y, tras informar a la policía, le aseguraron que "no había peligro".

A pesar de ello, apenas veinte minutos después, tres hombres lo atacaron violentamente en su jardín mientras fumaba un cigarrillo. Kaiser considera que la agresión está directamente relacionada con su propuesta de matrimonio.

El colegiado que lleva más de diez años arbitrando partidos de nivel amateur, compartió una foto mostrando su ojo morado, denunciando el incidente y continuando con su mensaje de visibilidad y apoyo a la comunidad LGBTQ+.