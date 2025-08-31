Ager Aketxe deja el Real Zaragoza y se va a Malasia traspasado. Sorprendente noticia, tans solo horas después que el futbolista fuera titular en Castellón que acaba de dar a conocer el club aragonés. Avisó en rueda de prensa Gabi de que podía haber alguna salida inesperada y así ha sido. Acaba así una decepcionante etapa del futbolista vasco en la capital aragonesa tras ahber sido el fichaje estrella de los blanquillos la pasada campaña.

En concreto, Aketxe, a sus 31 años, jugará en el Johor DT. "Desde el Real Zaragoza damos las gracias a Aketxe por su profesionalidad y le deseamos mucha suerte en esta nueva etapa en su carrera", dice el club en el comunicado en el que se ha anunciado su traspaso. Aketxe llegó a Zaragoza la temporada pasada procedente de la SD Eibar y en esta etapa como blanquillo ha disputado 38 partidos en los que ha marcado dos goles y repartido tres asistencias. Hasta ahora había sido titular en dos de los tres encuentros ligueros.

Quizá ahora se entienden mejor las palabras del técnico zaragocista y quién sabe si la de Aketxe es la última salida sorpresa:"El mercado está abierto para todos. Todos los jugadores que se quieran ir no tendrán problemas y les ayudaremos, siempre mirando por el interés del club. Si está el mercado abierto, las puertas están abiertas para todos".