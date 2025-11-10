Los aficionados del Manchester United pagaron por dormir en Old Trafford

El pasado 7 de noviembre, el Manchester United lanzó una iniciativa que va más allá del fútbol. Los aficionados de los 'red devils' durmieron en el Teatro de los Sueños, en las gradas. Lo hicieron con sacos de dormir y mantas, para lanzar un mensaje a la ciudadanía.

Se trataba de una campaña llamada 'Stadium Sleep Out' para recaudar fondos para la Fundación Manchester United, con el objetivo de ayudar a los jóvenes habitantes de Manchester sin techo, que se enfrentan anualmente a muchas noches de frío por las calles de la ciudad inglesa.

"Los aficionados tendrán la oportunidad de dormir en las gradas del icónico Teatro de los Sueños en una fresca noche de noviembre, en apoyo de jóvenes vulnerables de todo el Gran Manchester y más allá. La Noche en el Estadio Old Trafford ofrece a los aficionados la oportunidad de reunirse y compartir sus historias mientras obtienen una idea de los problemas a los que se enfrentan nuestros jóvenes en las comunidades locales", decía el comunicado del club.

Una recaudación para el pueblo

La inscripción para dormir en Old Trafford costaba 35 libras (39,84) por persona y se les pedía a todos los participantes que recaudasen un mínimo de 250 libras (284,56 euros) en patrocinio para apoyar a los necesitados. Esta propuesta, impulsada por la directiva de los ‘Red Devils’, se realiza en colaboración con diversas organizaciones benéficas locales que brindan apoyo a comunidades vulnerables durante el invierno.

Desde hace algunos años, el Manchester United Foundation ha trabajado en distintas causas sociales, pero esta iniciativa busca involucrar directamente a los hinchas en una experiencia que combina solidaridad y pertenencia. Dormir bajo el techo de Old Trafford, aunque simbólico, servirá para sensibilizar sobre la dura realidad de quienes no tienen un lugar donde refugiarse.

Los fondos recaudados serán destinados a proveer alimentos, cobijas y asistencia a quienes enfrentan el frío en las calles de Manchester y sus alrededores. El club también habilitó una opción para que los seguidores que no puedan asistir contribuyan con aportes económicos o materiales.