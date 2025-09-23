Un aficionado del Deportivo transforma los resultados en carreras a pie: 13, 15 o 40 kilómetros

El Deportivo levanta pasiones y lleva a su afición a recorrer kilómetros para seguirlo allá donde va. No obstante, el club blanquiazul también sirve de motivación para calzarse las zapatillas y salir a correr por A Coruña. Esa es la motivación de Milu Redeiro, un coruñés que se ha propuesto correr a pie todos los resultados del equipo esta temporada, transformando los marcadores en la distancia que tiene que recorrer. A través de sus redes sociales comparte diferentes retos de carreras, que cumple de forma estricta desde hace más de año y medio.

Desde los 13 kilómetros del triunfo ante el Granada (1-3) a rozar una maratón, 40 kilómetros, tras el triunfo del pasado fin de semana ante el Huesca (4-0), no se ha dejado de lado ninguno de los seis resultados del Deportivo. Los transforma en kilómetros que tiene a recorrer, a veces en solitario y, a veces, acompañado. Cumple a rajatabla las distancias en recorridos que le llevan a través del paseo marítimo de A Coruña. Si el reto lo exige, también cruza a los municipios de Culleredo y Oleiros, como tuvo que hacer en los últimos días tras goleada blanquiazul en Riazor.

Los partidos fuera de casa han aliviado las distancias elevadas como la de el último encuentro. Pudo superar esa cifra el pasado fin de semana, cuando el Dépor venció 1-5 al Mirandés en Mendizorroza. "Menos mal que no fue en casa", comentó aliviado en sus redes sociales al tener que correr 15 kilómetros y no 51, la cifra que hubiese tenido que cubrir en caso de haberse disputado en Riazor.

El reto de los resultados del Deportivo es parte de una racha de más de 600 días en la que Milu sale a correr, desde el 1 de enero de 2024. Acumula en sus piernas más de 3.000 kilómetros en cuatro continentes. Si el Deportivo continúa con los resultados de las últimas semanas, la cifra seguirá escalando a buen ritmo.

Vía: La Opinión A Coruña