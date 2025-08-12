La afición del Real Zaragoza agota las entradas para la primera jornada de Liga frente a la Real Sociedad B
El club blanquillo ha informado este martes que se han vendido las 645 localidades de las que disponía en Anoeta en menos de 24 horas
El Periódico de Aragón
El Real Zaragoza informó este lunes que disponía de un cupo de 645 entradas para el debut liguero frente a la Real Sociedad B en Anoeta este domingo (17.00 horas) y este martes ha comunicado que se han agotado en su totalidad en la zona visitante del estadio. En menos de 24 horas los aficionados zaragocistas han acabado con todas las localidades disponibles aprovechando también que el precio de las entradas estaban a 20 euros.
El club blanquillo ha solicitado a la Real Sociedad más entradas para su afición, pero el club vasco la ha desestimado debido a que los fans visitantes solo pueden acceder a esa zona en Anoeta y, por lo tanto, no se pondrán más localidades a la venta para los aficionados zaragocistas, al estar ya completa.
Para los aficionados que han comprado la entrada hay que recordar que será enviada en formato PDF a partir del miércoles 13 de agosto al correo con el que se ha creado el usuario en el área de socio online. El club recuerda que las entradas de zona visitante serán nominativas, siguiendo la normativa de las autoridades, y estarán identificadas con nombre, apellidos y DNI del aficionado. La documentación para comprobar la identidad podrá ser solicitada en el acceso a la zona visitante por el personal de Seguridad de la Real Sociedad B, que gestionará el control de entrada al estadio.
