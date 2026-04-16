AEK Atenas - Rayo Vallecano, en directo: Conference League hoy, en vivo

DESCANSO

El Rayo Vallecano entró bien al partido, pero desaprovechó dos llegadas de Álvaro y una ocasión clarísima de Ratiu en el área pequeña.

A partir de ese momento, el AEK creció y se instaló en campo contrario. Los goles de Zini y Marin, sumados a la lesión de Álvaro García, aumentan el reto de los madrileños si quieren estar por primera vez en unas semifinales de competición europea.

Nosotros nos tomamos un descanso y regresamos justo antes que comience el segundo tiempo.