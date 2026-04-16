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EUROPA LEAGUE
AEK Atenas - Rayo Vallecano, en directo: Conference League hoy, en vivo
AEK Atenas y Rayo Vallecano disputan la vuelta de los cuartos de final de la Conference League en OPAP Arena
David Raurell
Sigue el AEK Atenas-Rayo Vallecano en SPORT.
DESCANSO
El Rayo Vallecano entró bien al partido, pero desaprovechó dos llegadas de Álvaro y una ocasión clarísima de Ratiu en el área pequeña.
A partir de ese momento, el AEK creció y se instaló en campo contrario. Los goles de Zini y Marin, sumados a la lesión de Álvaro García, aumentan el reto de los madrileños si quieren estar por primera vez en unas semifinales de competición europea.
Nosotros nos tomamos un descanso y regresamos justo antes que comience el segundo tiempo.
MIN 45 + 3
¡Descanso en Atenas!
El árbitro señala el camino a vestuarios.
El Rayo está sufiendo mucho en su visita a Grecia. Los de Íñigo Pérez deberán reaccionar porque los locales están a un gol de forzar la prórroga.
MIN 45
Tiempo añadido confirmado
Habrán tres minutos de tiempo añadido. Por lo tanto, nos marchamos hasta el 48'
MIN 44
¡Muy atento Batalla!
Disparo potentísimo de Marin que es desviado por el guardameta del Rayo a saque de esquina.
Los griegos no se achantan y buscan el tercero antes del descanso.
MIN 43
Otro amarilla más...
En esta ocasión la ve Unai López, tras cometer una falta clara sobre Pineda.
MIN 38
El Rayo necesita el descanso como el comer.
Los de Íñigo Pérez están firmando un mal primer tiempo en Atenas tras recibir dos goles y sufrir la lesión de Álvaro.
Veremos cuál es la reacción de los madrileños.
MIN 36
¡Marin marca el segundo!
¡El jugador del AEK no falla desde los once metros y anota el 2-0!
Batalla acertó la dirección del lanzamiento, pero no pudo evitar que el balón se colara hasta el fondo de la red.
Los griegos están a un tanto de forzar la prórroga.
MIN 34
¡Penalti para el AEK!
Ratiu derriba a Koita en el área tras una serie de regates y el colegiado señala el punto de penalti.
Los griegos tienen la oportunidad de ponerse 2-0 antes del descanso.
MIN 30
¡Otra más para el AEK!
Disparo peligroso de Kutesa que ha atrapado Batalla en dos tiempos.
El portero del Rayo ha recibido el impacto de Varga cuando estaba en el suelo, lo que ha supuesto la amonestación para el atacante del conjunto local.
MIN 27
Más malas noticias para el Rayo...
Se marcha del terreno de juego por una aparente lesión Álvaro García. En su lugar ha entrado el Pacha Espino.
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