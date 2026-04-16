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AEK Atenas - Rayo Vallecano, en directo: Conference League hoy, en vivo

AEK Atenas y Rayo Vallecano disputan la vuelta de los cuartos de final de la Conference League en OPAP Arena

Rayo Vallecano, en la goleada al AEK Atenas (3-0) en la ida de los cuartos de final de la Conference League

Rayo Vallecano, en la goleada al AEK Atenas (3-0) en la ida de los cuartos de final de la Conference League / SPORT

David Raurell

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