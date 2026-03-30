La advertencia de Siro López a Luis de la Fuente: "Estás siendo injusto con él"

El parón de selecciones está trayendo mucha cola, especialmente para España, uno de los países más favoritos para levantar el próximo Mundial, juntamente con Argentina. El seleccionador Luis de la Fuente ya tiene en mente la gran cita, pero a pesar de que quedan solo varios meses, aún tiene varios frentes abiertos sobre qué futbolistas debe convocar.

La gran incógnita es en la portería, donde la irrupción de Joan Garcia, guardameta del FC Barcelona, ha dejado al seleccionador español en una posición compleja, tanto que en esta última convocatoria ha llamado a sus tres porteros más habituales, Unai Simón, David Raya y Álex Remiro, y al de Sallent.

Hasta la fecha, el entrenador de Haro aún no se ha decantado por cuáles serán sus tres porteros de cara al Mundial. En el último amistoso ante Serbia, De la Fuente apostó por alinear a Unai, dejando en el banquillo a Raya y Remiro, y en la grada al guardameta del Barça.

Sin embargo, la situación de Joan podría cambiar de cara al encuentro ante Egipto en el RCDE Stadium, un campo muy especial para él donde vivió grandes noches defendiendo la camiseta del Espanyol, ya que podría tener los primeros minutos con España, aunque, por ahora, es toda una incógnita la decisión que tomará el seleccionador español.

El portero de la selección española de fútbol Joan García, en la grada durante el encuentro amistoso que los combinados nacionales de España y Serbia disputan este viernes en el estadio de La Cerámica, en Villarreal. / Andreu Esteban / EFE

La opinión de Siro López, al descubierto

La gestión del técnico español está en boca de todos, y desde 'El Partidazo de COPE', presentado por Joseba Larrañaga, en sustitución de Juanma Castaño, analizaron cómo está llevando a cabo la gestión con Joan.

Uno de los colaboradores que no se mordió la lengua fue Siro López, quien explotó contra el seleccionador: "Para mí, la justicia, pero para el señor Luis de la Fuente será otra, es que juegue el mejor".

Por esta razón, el colaborador de 'El Partidazo de COPE' no dudó en admitir que "en estos momentos el mejor es Joan Garcia. Entonces, ¿está siendo justo con él? Pues, yo creo que no está siendo justo".

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Una opinión que no pasó desapercibida para Cañizares, quien no dio crédito con las declaraciones de Siro, pues para él no es nada fácil la posición que tiene De la Fuente en la portería. Además, el exportero del Real Madrid confirmó a SPORT que lo mejor que puede hacer es llevar a los cuatro porteros al Mundial.