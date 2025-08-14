Adrián Rodríguez, de su presentación con el Real Zaragoza a la portería en Anoeta: "Estoy preparado"

Ni con miedo a debutar a los pocos días de llegar al Real Zaragoza ni a competir contra el que le toque. Sobrado de confianza se ha presentado Adrián Rodríguez como nuevo jugador blanquillo. "Estoy preparado para jugar en Segunda División. Por eso he venido aquí. Vengo de tres años en un vestuario de Primera División y creo que el año pasado, los dos partidos que pude jugar, demostré que estoy preparado para competir", valoró el arquero.

Una declaración de intenciones en la que parecía no hablar solo del estreno en Anoeta, donde será titular. "Obviamente, hace falta otro portero, pero eso no depende de mí. De mí depende jugar y hacerlo bien para poder ganar el domingo", apuntó Rodríguez, que sabe que su estreno no se va a dar en las mejores condiciones, aunque él y el equipo están trabajando a contrarreloj para que no se note en el campo que es un recién llegado. "Es importante haber entrenado algunos días, pero intentaremos llevarlo hacia delante de la mejor manera, comunicando mucho con la defensa y el equipo en general".

Como arquero, el español se definió como "un portero con buen juego aéreo y buen uno contra uno, creo que transmito bastante seguridad y confianza a la defensa y al equipo". Rodríguez aseguró que decidió llegar al Real Zaragoza porque "la afición y el equipo son de Primera División. Existe esa presión. Varios compañeros me han comentado que la afición aprieta si el equipo va mal. Hay que saberlo llevar, si damos todo seguro que la afición responderá".

Valery

El otro protagonista del día fue Valery. El catalán reconoció que ha fichado por el equipo aragonés para volver a encontrarse en un escenario propicio. "Cuando empezó a sonar mi nombre vi la magnitud del club y de la afición. Desde que me llamaron Txema y Gabi sentí esa confianza en el proyecto y en mi persona. En Primera he tenido momentos buenos, pero tampoco he podido tener la continuidad que me hubiera gustado y aquí me gustaría encontrarla. Sé que puedo dar un paso adelante y me veo con mucha ilusión de poder ayudar al equipo y hacer cosas grandes", explicó un futbolista que confirmó la oferta de Catar que finalmente desechó.

Como jugador, Valery apuntó que "soy un jugador polivalente, rápido, potente, con carácter y buen regate. Donde mejor me siento es en el carril izquierdo, pero puedo desenvolverme entre el lateral y el extremo en derecha e izquierda. Voy a dar rendimiento donde se me ponga y me voy a sentir cómodo en cualquier posición".

Eso sí, para que el ex del Girona encuentre su pico de forma va a haber que esperar un poco. "Vengo de una lesión de hombro que tuve en verano y me estoy recuperando. Ya llevo una semana entrenando con el equipo y cogiendo el ritmo. Lógicamente, no he tenido pretemporada a nivel grupal y necesito un poco ir cogiendo el físico. No sé si para este fin de semana voy a estar al 100%", señaló, así que su posible debut ante la Real Sociedad B es una incógnita.