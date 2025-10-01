Entrenamiento
Adrián Niño sigue al margen a cuatro días de la visita a Santander
El Málaga CF completó en la mañana de este miércoles su segundo entrenamiento semanal con la vista puesta en El Sardinero
Manuel García
El Málaga CF llevó a cabo este miércoles la segunda sesión de la semana en la Ciudad Deportiva con la menta puesta en el encuentro de este domingo (18.30 horas) en El Sardinero y sigue sin haber buenas noticias en lo que a lesionados respecta. A cuatro días del choque, Adrián Niño volvió a ejercitarse al margen por esos problemas en el tobillo, aunque desde el club transmiten que tiene opciones de llegar a tiempo a la cita en Santander.
Enfermería repleta
La lista en la enfermería sigue siendo larga. Además de Adrián Niño, trabajaron en solitario Joaquín Muñoz, Carlos Puga, Moussa y Ramón. Tanto a Joaquín como a Puga aún les queda 1-2 semanas para volver al grupo. Tampoco estuvieron presentes los lesionados de larga duración, Álex Pastor y Luismi, mientras que Izan Merino sigue en Chile disputando el Mundial sub-20 con España.
Rafita, lateral derecho del Atlético Malagueño, se unió al plantel junto con los habituales Andrés Céspedes y Ángel Recio, en un entrenamiento en el que el balón fue protagonista.
Este jueves, nuevo entrenamiento en la Ciudad Deportiva, a partir de las 10.30 horas.
Vía: La Opinión de Málaga
