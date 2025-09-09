Adrián Niño sale y marca en la victoria de la sub-21 frente a Kosovo

La selección española sub-21 sufrió este martes en Kosovo para lograr la victoria (1-3) en su segundo partido de la fase de clasificación del próximo Europeo, en el que los de David Gordo lograron el pleno de puntos, seis de seis, tras un encuentro que contó con polémica en sus horas previas. El último tanto del partido lo hizo el malaguista Adrián Niño, que saltó al campo en el minuto 90 y en el descuento hizo su gol para sentenciar el triunfo del combinado español.

Tras quedarse fuera de la convocatoria en el primer partido de esta Ventana FIFA, Adrián Niño regresa a Málaga con solo cinco minutos en las piernas por con un gol en el zurrón. Aprovechó a la perfección el poco tiempo que le dio el seleccionador para dejar su sello en el partido. Este miércoles está previsto que pueda entrenarse ya a las órdenes de Sergio Pellicer en el entrenamiento vespertino, fijado para las 18.30 horas.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como venía haciendo desde que el sorteo deparó el enfrentamiento, se refirió a su rival de este martes como "territorio de Kosovo" y la Federación de Fútbol de Kosovo (FFK), además de denominar a España como "ex Al-Ándalus" en su cuenta de X en inglés, protestó ante la UEFA.

España es uno de los cinco países de la Unión Europea que no reconoce la soberanía de Kosovo, decidida unilateralmente en 2008. Por ello, utiliza "Territorio de Kosovo" como la denominación de su rival, miembro de pleno derecho de la UEFA desde 2016.

Discrepancia que los aficionados locales mostraron pitando el himno español y que pareció dar energía a la selección de Kosovo, que salió al terreno de juego del estadio Fadil Vokrri sin complejos. En el minuto 5 mostró sus intenciones de esperar atrás y salir vertical, y Arianit Hasani mandó el primer aviso que, más tarde, sí tradujo en gol.

Antes, España pudo adelantarse en el marcador en una jugada iniciada por Mayenda, quien robó un balón en el borde del área propia y aprovechó un resbalón de Erion Sadriu para correr con espacio. El balón le llegó a Fer López, quien tuvo la calma dentro del área, como la tuvo la absoluta en el segundo gol ante Turquía, para dar un pase extra a un Joel Roca que firmó el 0-1 a placer en el minuto 10.

Ventaja fugaz para España. En el minuto 22, Hasani acertó con un disparo desde fuera del área, aprovechando que al equipo de David Gordo, en su segundo partido en el cargo, aún le cuesta mantener el bloque en repliegue y superó a Astralaga para lograr el empate.

El partido se convirtió entonces en un intercambio de golpes. Ángel Ortiz, Gonzalo y Joel Roca, este último con un disparo a un palo, tuvieron en sus botas el segundo tanto de España, mientras que Leon Frokaj, el capitán local, lanzó un disparo cruzado que se marchó fuera por centímetros.

Tras el descanso, España fue la que dispuso de más oportunidades para ponerse por delante, aunque David Gordo tuvo que mover el banquillo para conseguir los tres puntos. Iker Bravo, como revulsivo tras ser titular ante Chipre el viernes, logró anotar el 1-2 en una jugada de pillo.

En el minuto 70, Simo Keddari probó un disparo de larga distancia e Iker Bravo rozó lo justo el esférico para cambiar su dirección y dejar sin opciones al portero local.

Un tanto de diferencia y un partido en el alambre que cerca estuvo de volver a empatar Kosovo en el minuto 88 con un taconazo de Hekuran Berisha tras un error en el despeje de una selección española que cierra el parón de septiembre con pleno de puntos, tras ganar también a Chipre (0-3), pero con los deberes de mejorar la solidez defensiva.

Mejoría en defensa pendiente, pero poderío ofensivo, con seis goles en dos partidos y con variedad de anotadores. El último, de Adrián Niño en el minuto 95 para sentenciar el partido.

Ficha técnica

1 - Kosovo: Laurent Seji; Erion Sadriu, Indrit Mavraj, Lendrit Shala, Leon Parduzi (Diar Vokrri, m.81); Igball Jashari (Lorent Talla, m.59), Edion Gashi (Hamza Muqaj, m.81), Faton Ademi, Arianit Hasani; Eliot Bujupi (Hekuran Berisha, m.59) y Leon Frokaj (Adem Imeri, m.72)

3 - España: Astralaga; Ángel Ortiz, Simo Keddari, Yarek, Obrador; Chema Andrés, Rodrigo Mendoza (Adrián Niño, m.90), Fer López (Gerard Hernández, m.80); Joel Roca (Pablo García, m.63), Gonzalo (Iker Bravo, m.63) y Mayenda (Peio Canales, m.90).

Goles: 0-1, m.10: Joel Roca. 1-1, m.22: Hasani. 1-2, M.70: Iker Bravo. 1-3, M.95: Iker Bravo.

Árbitro: Martin Matoša (Esloveno). Amonestó a Lendrit Shala (m.58) y Hekuran Berisha (m.69), de Kosovo; y a Keddari (m.71) y Chema (m.73), de España.

Incidencias: encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la fase de clasificación al Europeo sub-21 de 2027 disputado en el Fadil Vokrri Stadium (Pristina, Kosovo).