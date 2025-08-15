Adrián Guerrero se irá cedido al Ourense CF, de Primera RFEF
Filiales de la categoría y el Pontevedra, entre los grandes pretendientes
Carlos Miranda
A Coruña
Adrián Guerrero buscó hacerse un sitio en el primer equipo, pero pronto Hidalgo se vio servido con lo que tenía y empezó a entrenar y jugar con el Fabril este verano. Ante esta tesitura, el club y el jugador meditaron si lo mejor para su progresión era salir cedido a Primera RFEF, tal y como ocurrió con Jairo y Mardones, ambos en el Racing de Ferrol. En cuanto se tomó la decisión aparecieron múltiples pretendientes, entre ellos el equipo verde, todos los equipos gallegos de la categoría y varios filiales. El Pontevedra insistió mucho, pero finalmente jugará este año a préstamo en el Ourense CF, conjunto donde tendrá espacio para acumular minutos.
