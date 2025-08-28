Adrián Fuentes celebra goles del Córdoba CF en tres categorías

Manolín Cuesta marcó goles para el Córdoba CF en Primera, en Segunda División y en Segunda División B. También lo hizo Mariano Mansilla en tres categorías, aunque un escalón por debajo: en Segunda, en Segunda División B y en Tercera División. Al igual que ellos, otro cordobés anotó en tres categorías distintas vistiendo la elástica blanquiverde, y quién sabe si será en un futuro el primero –y de la tierra- que lo haga en cuatro categorías diferentes. Antonio Casas celebró goles con la elástica blanquiverde en Segunda RFEF, en Primera RFEF y en Segunda División A. Podría decirse que Miguel de las Cuevas lo hizo en cuatro categorías, aunque Segunda RFEF y Segunda División B son en realidad la misma categoría y en ambas marcó el alicantino, además de hacerlo en Segunda División y en Primera RFEF.

Desde el pasado lunes, en esa corta relación de jugadores del Córdoba CF que han marcado en tres categorías diferentes se encuentra Adrián Fuentes. Su gol a la UD Las Palmas, en la recta final del partido en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel suponía, por un lado, que casi tres años después el delantero madrileño volvía a celebrar un gol para el Córdoba CF. En la primera mitad de la temporada 2022-23, con el equipo blanquiverde estrenando la Primera Federación, Adrián Fuentes anotó el gol de la victoria cordobesista en el Alfonso Murube, ante el Ceuta (1-2). Poco después, de aquello, concretamente el 17 de diciembre del 2022, se produjo la polémica, con aquellas palabras de Germán Crespo tras la derrota en El Arcángel ante el Mérida (1-2) en las que el técnico granadino reprochaba a algunos de sus jugadores “no meter la pierna” porque pensaban en el próximo mercado invernal. Adrián Fuentes salió traspasado al Castellón y tres años después, tras un periplo que le llevó por el Lugo y el Tarazona, volvió al Córdoba CF este verano.

Además de aquel gol al Ceuta, una semana antes Adrián Fuentes también anotó un tanto al Tarazona, en El Arcángel. Esos dos goles en Primera Federación se añadían a los 13 que marcó en Segunda RFEF y con los que contribuyó a sacar al Córdoba CF del barro de una categoría en la que nunca tuvo que militar.

Un tanto importante

Ese gol número 16 en Liga con la camiseta del Córdoba CF, el que anotó Adrián Fuentes a la UD Las Palmas, supone por lo tanto una marca reseñable para el delantero madrileño y, cómo no, también para la entidad blanquiverde. No muchos goleadores han celebrado tantos con la elástica cordobesista en tres categorías diferentes a lo largo de su historia. Y Adrián Fuentes es uno de los miembros de ese exclusivo club.