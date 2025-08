Adios a Aytekin, el arbitro de la remontada del Barça al PSG

El 8 de marzo de 2017 será recordado en el Camp Nou por ser la noche de la goleada del Barça ante el PSG, con una de las remontadas más épicas que se han dado nunca en la Champions League. En ese partido, el equipo entrenado por Ernest Valverde superó un 4-0 de la ida en París y goleó al conjunto francés con un contudente 6-1 para pasar de ronda.

En ese partido que forma ya parte de la historia de la competición, hubo otro protagonista, el colegiado alemán de origen turco, Deniz Aytekin, uno de los señalados por la afición parisina tras la contudente derrota. Entre las acciones señaladas, un penalti de Mascherano a Di María que pudo haber cambiado el curso del partido. Aytekin tuvo que enfrentarse a duras críticas y nunca más volvió a arbitrar un partido en la dase final de la Champions. Esta temporada 2025/2026, casi una década después de ese partido que marcó su carrera, y tras superar una complicada lesión en el talón de Aquiles, el árbitro afrontará su última temporada en activo.

"Soy parte de la familia del fútbol, y el fútbol me ha dado muchísimo. Hace apenas unos meses, me honraron por mis 30 años de servicio como árbitro. Este honor me hizo reflexionar. Vi a muchos jóvenes allí esperando su oportunidad de ascender algún día. Me doy cuenta de que, en algún momento, alguien me dio un paso al costado, lo que me permitió progresar. Esto desencadenó un proceso en mí que culminó en la decisión de terminar mi carrera después de la nueva temporada. Dejar ir conscientemente algo que amas no es una decisión fácil, pero sí muy meditada" explicó el colegiado en declaraciones que recoge la federación alemana.

"Quiero retirarme cuando aún esté en el campo con plena convicción, pasión y claridad. Para mí es importante que me perciban como una persona presente y valorada, no irme solo cuando empiecen a surgir dudas. Por lo tanto, mi objetivo es arbitrar con plena concentración y alegría una vez más la próxima temporada y luego recordar una carrera larga, positiva y gratificante", concluyó.

Carrera de prestigio

Sus dos asistentes, Tobias Welz y Frank Willenborg, en una decisión individual según apuntó la federación, también finalizarán su carrera en activo esta temporada 25/26.

Desde su actuación en ese partido de Champions de 2017 y aunque Aytekin no recibió sanción alguna por parte de la UEFA, sí que quedó apartado de la competición, donde solo actuó en cinco partidos más hasta su retirada como árbitro internacional. De cualquier manera, en la Bundesliga es uno de los colegiados mejor valorados y un valor seguro. Con 241 partidos arbitrados en los últimos 17 años, el de Núremberg se encuentra entre los diez mejores con más apariciones en la Bundesliga y ha sido nombrado 'Árbitro Alemán del Año' en tres ocasiones.