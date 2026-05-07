Adidas reúne a Messi, Lamine Yamal, Pedri, Bad Bunny y otras estrellas en 'Backyard Legends' para el Mundial 2026

Este miércoles, Adidas ha lanzado 'Backyard Legends', una nueva película creada de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que convierte las historias de barrio en un relato épico. La pieza busca transmitir un mensaje global a los aficionados: You Got This.

Un reparto de estrellas del fútbol y la cultura

La película está liderada por el actor nominado al Óscar Timothée Chalamet, que comparte protagonismo con un elenco de figuras del deporte y la música como Lionel Messi, Bad Bunny, Lamine Yamal, Pedri, Jude Bellingham y Trinity Rodman.

A través de la mirada de Chalamet, el relato presenta a un equipo ficticio imbatible que simboliza la libertad de jugar al fútbol en el barrio y que, según la historia, ha dominado su terreno durante décadas.

En la trama, Chalamet intenta reunir un equipo capaz de enfrentarse a Clive, Ruthie e Isaak, un trío de jugadores desconocidos que nunca han perdido un partido en su cancha. Su leyenda, según la película, ha llegado incluso a superar a iconos del fútbol de los años 90 como Zinedine Zidane, David Beckham y Alessandro Del Piero.

Timothée Chalamet afirma: "Solía soñar con jugar con estos chicos, ya sabes, jugaba en Pier 40 cuando era niño, pensando en los tiros libres de Beckham, los goles de Del Piero y las voleas de Zidane, haciendo mis propias versiones. Me encanta este juego, así que es increíble poder hacer esto con adidas, junto a los mejores de todos los tiempos. Soy un tradicionalista: no conozco el 'soccer', conozco el fútbol, y no puedo esperar a que llegue el Mundial de este verano".

Además, la historia incluye apariciones de jugadores como el ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé, Raphinha, Florian Wirtz y Santiago Giménez, que refuerzan la narrativa alrededor del mítico trío invicto.

"You Got This": del barrio al gran escenario

Con una estética inspirada en los años 90, 'Backyard Legends' combina elementos urbanos, tecnología analógica, peinados de la época, CGI y efectos visuales para recrear la esencia del fútbol de barrio.

El mensaje central de la película es claro: el patio es el lugar donde desaparece la presión y nacen las leyendas. Ya sea en una pista, un aparcamiento, un campo improvisado o un estadio del Mundial, el fútbol pertenece a quienes juegan con libertad.

Florian Alt, Vicepresidente de Comunicación Global de Marca en adidas, afirmó: "Todos recuerdan esa sensación: jugar por el puro placer, sin presión ni expectativas. Con Backyard Legends, celebramos esa libertad. Es un recordatorio de que la confianza en uno mismo y la espontaneidad son la verdadera mentalidad ganadora (...) Aunque fomentamos la competitividad, nuestra ambición es inspirar a todos, liberar esa presión jugando con libertad y creyendo: 'You Got This'. Esto es importante tanto para profesionales como para jugadores de base, en todos los deportes y en cualquier parte del mundo. El juego no lo define el escenario, el público o las cámaras. Lo definen quienes juegan con libertad, donde cualquiera puede crear una leyenda".

Por su parte, Lamine Yamal, atleta de adidas, declaró: "Juego como lo hago por de dónde vengo y por la gente con la que crecí. No importa si es un estadio gigante o el parque de Rocafonda: simplemente juego con alegría y personalidad. No veo la hora de hacerlo en el Mundial de este verano".

adidas en el Mundial 2026

De cara a un verano clave para el fútbol, adidas tendrá una presencia destacada en la Copa Mundial de la FIFA 2026 como proveedor oficial del balón de partido y suministrador de equipaciones para 14 federaciones.

La marca estará presente tanto en los grandes estadios como en los espacios más cotidianos donde nace el fútbol: los patios, calles y campos improvisados de todo el mundo.

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La película puede verse en el canal oficial de adidas en YouTube.