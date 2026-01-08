Adidas reta a los jugadores a elegir un bando, con Lamine Yamal y Jude Bellingham como protagonistas de la nueva campaña de Predator y F50

Hoy, adidas presenta su nueva colección de botas para Primavera / Verano 2026, que incluye los últimos modelos Predator y F50. Más que un simple lanzamiento, la campaña captura una rivalidad divertida que se ha adueñado del juego, animando a futbolistas de todo el mundo a “elegir uno”: Equipo Predator o Equipo F50.

Unidos por su impacto en el fútbol, pero inconfundibles en su esencia, las nuevas Predator Elite FT están diseñadas para el control, permitiendo a los jugadores ejecutar con precisión en momentos de alta presión. Mientras que las F50 Elite son para quienes rompen con lo establecido, jugadores que se exigen al máximo para crear genialidades inesperadas.

La campaña cuenta con dos de las mayores estrellas del fútbol: Lamine Yamal y Jude Bellingham, y está diseñada para ayudar a los futbolistas de todo el mundo a tomar su decisión: F50 o Predator. Lamine Yamal, el caos personificado, y Jude Bellingham, el maestro del control, protagonizan una pieza audiovisual que da vida a la elección entre la velocidad electrizante y la habilidad que rompe partidos, o el dominio sereno de cualquier situación en el campo.

Jude Bellingham con las nuevas adidas Predator. / Adidas

La adidas Predator ha evolucionado para responder a las exigencias del jugador moderno, con NANOSTRIKE+, un upper de malla reinventado que combina suavidad, ligereza y elementos integrados de agarre para una precisión de golpeo excepcional. Se adapta perfectamente al pie, ofreciendo un ajuste instintivo y una precisión óptima.

La icónica LENGÜETA proporciona una superficie de golpeo óptima, mientras que la placa STRIKEFRAME incorpora una configuración de tacos renovada para mayor tracción y agilidad rotacional. El regreso de POWERSPINE, una placa ligera de longitud completa que recorre la suela, aporta estabilidad adicional en el mediopié para un golpeo más potente.

Visualmente, la bota presenta un llamativo rojo en la parte frontal, acompañado de un mediopié y talón blancos, rematado por las icónicas tres franjas que evocan los contornos de la Predator Precision original.

Lamine Yamal, imagen de la nueva campaña de Adidas. / Adidas

La nueva F50 Elite llega con una vibrante combinación de colores, con un talón amarillo limón intenso que se desvanece en blanco hacia la zona media y frontal, simulando una bota en movimiento. La bota incorpora un FIBERTOUCH UPPER que ofrece sujeción ligera y amortiguación donde es necesario, además de SPRINTWEB, una textura 3D de alta definición diseñada para mejorar el control del balón.

La LENGÜETA tipo túnel con ajuste COMPRESSIONFIT proporciona un ajuste firme para la velocidad en todas direcciones, y SPRINTFRAME 360 permite acelerar y moverse a gran velocidad desde cualquier ángulo.

Sam Handy, GM de Fútbol en adidas, comentó: “Con esta campaña estamos encendiendo una conversación que está en el corazón de la cultura futbolística. Estas botas son más que innovación; representan las dos fuerzas opuestas que definen el fútbol moderno: velocidad pura y control absoluto. En adidas, nuestro objetivo es empoderar a cada atleta para que juegue a su manera, y con esta campaña estamos desafiando a jugadores de todo el mundo, desde el fútbol base hasta los grandes estadios, a abrazar su identidad futbolística y, de una vez por todas, elegir su bando.”

Aitana Bonmatí, protagonista de la campaña de las Adidas Predator. / Adidas

Jude Bellingham, centrocampista y atleta de adidas Predator, dijo: “Me encanta tener unas botas que se conectan con mi juego, que me permiten controlar el balón y dictar el ritmo con la precisión que busco. Para mí, el fútbol va de perseguir esa maestría y compostura que te permite elegir el momento perfecto para un pase que rompa la defensa. Predator me ayuda a encontrar ese ritmo perfecto. Así que ven y únete a mí en el Equipo Predator.”

Lamine Yamal, extremo y atleta adidas F50, dijo: “El fútbol consiste en llevar los límites al máximo para crear un caos hermoso dentro de las estructuras tácticas y disciplina de la mayoría de los equipos. F50 me permite abrazar ese caos, dándome la confianza para ser impredecible y asumir riesgos. Quiero que los jugadores de todo el mundo sientan esa misma seguridad en cada momento; así que si ves una oportunidad, tómala. Rompe las reglas. Únete a mí en el Equipo F50.”

Predator será utilizada en el terreno de juego por jugadores como Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold, Pedri, Alessia Russo y Aitana Bonmatí, mientras que, junto a Lamine Yamal, las F50 estarán en los pies de jugadores como Ousmane Dembélé, Florian Wirtz, Vicky López y Trinity Rodman.

Los modelos F50 Elite (270 euros) y Predator Elite Fold-Over Tongue (280 euros) están disponibles para su compra desde hoy, online en adidas.com y en tiendas seleccionadas de adidas y retailers.