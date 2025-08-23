Acuerdo cerrado con Insua, que será el octavo fichaje del Real Zaragoza

El Real Zaragoza ya tiene cerrado a su octavo fichaje del verano, Pablo Insua, con el que ha llegado a un acuerdo por una temporada más otra opcional condicionada a objetivos y que espera anunciar en las próximas horas, no más allá del lunes, cuando el jugador gallego (La Coruña, 9-9-1983) tiene previsto llegar a la capital aragonesa para ponerse a las órdenes de Gabi Fernández y poder jugar el próximo sábado ante el Castellón. El fichaje, una vez que Insua se desvinculó rescindiendo con indemnización del Granada en la tarde del viernes, ha sido rápido, porque el central conocía desde hace un par de semanas el interés zaragocista y la oferta que le llegó en las últimas horas le ha convencido desde el primer momento.

Insua ha tenido otras posibilidades en este mercado de verano y el Zaragoza también ha manejado otras vías para el eje, pero el central, que quería seguir en el fútbol español y ha descartado marcharse al extranjero, ha dado el sí a la propuesta zaragocista y su fichaje, ahora en la fase de intercambio de documentos y a la espera solo de la firma y del reconocimiento médico, es un hecho para que se añada a los ya realizados del meta Adrián, los defensas Pomares, Tachi y Radovanovic y los atacantes Sebas Moyano, Paulino y Valery.

Un portero y un pivote

El Zaragoza, tras cerrar el fichaje de Insua, de 31 años, tiene por delante y como prioridad la incorporación de un portero con rol de titular, con Dani Cárdenas (Rayo) como objetivo, y de un pivote posicional y táctico que suponga un centrocampista diferente a lo que tiene (intentó a Paul, del Lyon, sin éxito y maneja la vía de Lachuer). Eso sí, en función de las salidas buscaría completar el eje con otro central (solo están Tachi, al que le quedan dos semanas de baja, Insua y Radovanovic, con Kosa, que iba a salir cedido con dos meses por delante de ausencia tras romperse el menisco) y un delantero, aunque estos dos objetivos son secundarios con respecto al arquero y el centrocampista.

Para el eje de la zaga, Txema Indias, que ya llevó a Insua al Leganés en 2015, logrando el ascenso con él, ha trabajado la opción de Nikola Maras, pero su salida del Alavés no es sencilla y se trata de una vía muy cara en el caso de que rescinda del club vitoriano, mientras que intentó el fichaje de Aridane, sin equipo, pero no llegó a las pretensiones del central. El defensa que complete el eje tendrá que ser sobre todo un zaguero que destaque por su rapidez y su capacidad de cubrir espacios.

Insua, que llega con un rol protagonista y que destaca por su contundencia, aunque también por su buena salida de balón, ya fue objetivo zaragocista la temporada pasada, tras dos grandes años en el Sporting y después de no renovar, pero las mayores posibilidades económicas del Granada hicieron que el central se decantara el verano pasado por el club nazarí, donde ha vivido un año irregular, con problemas físicos y una suplencia más o menos habitual que le hicieron jugar solo 14 partidos de Liga, 12 de titular, y uno más de Copa. No era prioritaria su continuidad para Pacheta y el escenario de su salida ya se le planteó hace un par de semanas, mientras que en el debut liguero ante el Deportivo tuvo que jugar en el tramo final por la expulsión de Manu Lama, aunque su salida ya estaba decidida.

Una amplia carrera

Insua, si las lesiones le respetan, es un defensa de nivel para Segunda, tiene experiencia en Primera División, categoría que ha disputado con el Deportivo, el Leganés y el Huesca. De hecho, debutó en la máxima categoría con el Deportivo de La Coruña en la temporada 2012-13, disputando tres partidos, dos de ellos como titular. Jugó en el equipo gallego hasta 2015, participando en 39 partidos en Segunda y 17 en Primera. Del 2015 al 2017 vistió la camiseta del Leganés, logrando el ascenso a la máxima categoría en el primer curso.

La campaña 2017-18 la jugó en la Bundesliga, en las filas del Schalke 04, pero solo disputó un partido. Del 2018 al 2022 defendió los colores de la SD Huesca, llegó en Primera, logró de nuevo el ascenso en 2020 y jugó 20 partidos en cada una de las campañas siguientes, en Primera y en Segunda. En los primeros dos cursos su participación fue muy escasa por dos graves lesiones de rodilla. De la capital altoaragonesa se marchó al Sporting de Gijón, donde hzo dos buenas temporadas antes de llegar al Granada con la carta de libertad. Acumula 79 encuentros en Primera y 182 en Segunda.