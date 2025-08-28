Acelerón por Bouldini: cesión al Granada con opción de compra

No parecía sencillo que se moviese la delantera del Deportivo en los últimos días de mercado tras la llegada de Mulattieri, pero el club coruñés acelera en busca de un último impulso en esa zona. La primera consecuencia es que Mohamed Bouldini perfila su salida como cedido con opción de compra no obligatoria al Granada. El club coruñés tiene más opciones encima de la mesa, pero la de los rojiblancos es la mejor perfilada y todo apunta a que acabará cuajando. Su adiós dejará, en su planificación espacio libre para que lleguen más efectivos para el ataque.

El marroquí lleva un par de meses intentando convencer al Dépor y buscando su hueco tras una primera temporada aciaga en A Coruña. Los últimos movimientos en la delantera andaluza, principalmente con el adiós de Lucas Boyé, le han abierto un hueco que espera aprovechar al menos hasta el 30 de junio. El equipo de Pacheta tendrá la posibilidad de quedarsee en propiedad a un futbolista con contrato hasta 2028 y un sueldo importante.

Este viernes el marroquí cumple un año como jugador del Deportivo. Llegó el 29 de agosto en un rol muy parecido al de Mulattieri como gran apuesta para el frente de ataque y no terminó de cuajar. De hecho, el club coruñés salió a fichar en enero y se reforzó con Zaka. El cierre de mercado se le presentaba al ex de Levante con relativa incertidumbre y todo se ha acabado precipitando. El salario del jugador, la amortización que acarrearía y sus consecuencias en el límite salarial y su contrato hasta el 30 de junio de 2028 también jugaban en contra de que acabase fraguando la operación, pero las diferencias van camino de solventarse.

Bouldini no es el único futbolista a colocar en la plantilla del Dépor, un puzle en el que no tienen sitio seguro Diego Gómez, Denis Genreau, Martín Ochoa y Eric Puerto. El primero apura las opciones de irse al Racing, al segundo se le busca destino y el canterano y el meta pueden quejarse con roles secundarios de ariete del Fabril o tercer meta de la primera plantilla. Todos estos movimientos abren la posibilidad de firmar a un segundo delantero o a un futbolista de segunda línea. Las opciones preminentes en el mercado nacional son Carlos Martín y Urzo Izeta, pero ambas operaciones entrañan complicaciones.