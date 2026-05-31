SEGUNDA RFEF
La acción que heló el ascenso a Primera RFEF: un futbolista acabó evacuado en ambulancia
El jugador del Poblense, Toni Penyafort, fue trasladado al hospital inmovilizado, aunque consciente, después de sufrir una durísima entrada de Antonio Sánchez, del Águilas expulsado con tarjeta roja
Susto monumental en el Poblense - Águilas del play-off de ascenso a Primera RFEF. Toni Penyafort, delantero del conjunto mallorquín, tuvo que ser trasladado al hospital de Inca en ambulancia tras recibir una durísima entrada voladora del jugador del conjunto murciano, Antonio Sánchez, en la altura del rostro.
El ariete quedó aturdido al momento sin poder levantarse y los participantes en el encuentro pidieron de inmediato las asistencias médicas. La acción, en el minuto 20, se saldó con tarjeta roja para el zaguero. Según informó 'Diario de Mallorca', de Prensa Ibérica, el partido no se pudo reanudar hasta la llegada de otra ambulancia al estadio y estuvo parado más de 45 minutos.
Acabado el partido, el presidente del Poblense, Miquel Bennàssar ‘Molondro’, señaló a 'Diario de Mallorca' que estaba “fuera de peligro”. “Menos mal. Esto es lo bueno de este partido, que no tiene nada”, explicó.
Más tarde, el club emitió un comunicado en el que ratificó lo comentado por su presidente, señalando que Penyafort “se encuentra estable y en buenas condiciones”, añadiendo que “pronto le darán el alta”.
A nivel deportivo, el conjunto local se quedó sin ascenso en la tanda de penaltis (4-5) tras el empate a 0 goles en los 90 minutos reglamentarios y el 1-1 de la prórroga. El Águilas, que jugó con un hombre menos durante 70 minutos, es nuevo equipo de Primera RFEF.
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