La Academia Mohammed VI, la cantera que impulsa al nuevo Marruecos futbolístico

La clasificación de Marruecos para la fase eliminatoria del Mundial 2026 vuelve a situar al fútbol de este país entre los grandes protagonistas del panorama internacional y pone de manifiesto el papel estratégico desempeñado por la Academia Mohammed VI de Fútbol en el crecimiento de los Leones del Atlas.

Varios integrantes de la selección marroquí presente en el campeonato han pasado por las instalaciones de la Academia, entre ellos Azzedine Ounahi, Ahmed Reda Tagnaouti y Nayef Aguerd.

Su presencia en una de las mayores competiciones deportivas del mundo representa el resultado visible de un proyecto de formación iniciado mucho antes de los actuales éxitos del fútbol marroquí.

Un proyecto estratégico iniciado en 2008

La transformación del fútbol marroquí comenzó a tomar forma en 2008, cuando el rey Mohammed VI situó la formación, la estructuración y la profesionalización en el centro de una estrategia destinada a convertir a Marruecos en una referencia deportiva continental e internacional.

La recepción de la academia con las imágenes de algunos jugadores salidos de allí / PrensaSport

Inaugurada en 2009, la Academia Mohammed VI de fútbol se convirtió en una de las principales realizaciones de esta visión. Concebida como un centro de excelencia de acuerdo con los estándares internacionales, la institución combina la formación deportiva con la educación académica, el desarrollo personal, la disciplina y el acompañamiento integral de los jóvenes. Su objetivo no es únicamente formar futbolistas profesionales, sino preparar a jóvenes capaces de desarrollarse tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Talento procedente de todo Marruecos

La Academia dispone de una red de detección que abarca las diferentes regiones del país y permite identificar a jóvenes jugadores con potencial, independientemente de su procedencia.

Cada año, alrededor de 450 futbolistas de entre 7 y 13 años son observados y evaluados a través de las distintas estructuras de captación vinculadas a la institución. De ellos, aproximadamente una veintena accede al programa de excelencia, lo que refleja el elevado nivel de exigencia y selección del modelo.

Este sistema permite ofrecer igualdad de oportunidades a jóvenes talentos de todo Marruecos y construir un itinerario de formación basado en el mérito, la educación y el rendimiento.

Desde su creación, la Academia ha contribuido a la aparición de varios futbolistas profesionales. Más de veinte de sus graduados compiten actualmente en campeonatos europeos y alrededor de treinta desarrollan su carrera en la máxima categoría del fútbol marroquí.

De la histórica semifinal de Qatar a la consolidación en 2026

El histórico cuarto puesto alcanzado por Marruecos en el Mundial de Qatar 2022 no fue un éxito aislado.

Aquella generación, en la que participaron varios jugadores formados en la Academia Mohammed VI, protagonizó la mejor actuación de una selección africana en la historia de la Copa del Mundo.

Cuatro años después, la presencia de nuevos graduados en la selección que compite en el Mundial 2026 confirma la continuidad del modelo y la capacidad del fútbol marroquí para mantenerse entre las grandes potencias emergentes.

Los resultados obtenidos por la selección absoluta y por las categorías sub-23, sub-20 y sub-17 muestran la coherencia de un proyecto que integra formación, infraestructuras, modernización técnica y planificación a largo plazo.

Fouad Zahouani, de la Academia Mohammed VI al Ajax

El reciente acuerdo para el traspaso de Fouad Zahouani al Ajax de Ámsterdam representa un nuevo reconocimiento internacional al sistema de formación marroquí.

El defensa de 20 años, formado en la Academia Mohammed VI y posteriormente incorporado al Union Touarga Sportif, fue uno de los integrantes de la selección marroquí que conquistó el Mundial sub-20 de 2025.

Pelota de exposición, con los rostros de algunos jugadores marroquíes / PrensaSport

Zahouani participó activamente en la consecución de aquel título y formó parte de una generación que confirmó el potencial de la cantera nacional. En la final frente a Argentina, cuatro de los titulares de Marruecos habían pasado por la Academia Mohammed VI.

Su llegada al Ajax, uno de los clubes europeos con mayor prestigio en la formación de jóvenes futbolistas, supone un nuevo paso en su trayectoria y demuestra el creciente atractivo internacional de los jugadores formados en Marruecos.

Formación para competir de manera sostenible

La Academia Mohammed VI se ha consolidado como uno de los pilares del renacimiento del fútbol marroquí, junto al Complejo Mohammed VI de Fútbol, la mejora de las infraestructuras deportivas y la modernización de la gobernanza federativa.

Cada futbolista formado en la institución que alcanza el nivel profesional o representa a Marruecos en una competición internacional simboliza el éxito de una estrategia basada en la juventud, la igualdad de oportunidades y la excelencia.

La participación de sus graduados en el Mundial 2026 y la proyección internacional de jugadores como Ounahi, Aguerd y Zahouani refuerzan la posición de la Academia como una auténtica fábrica de talento y como uno de los grandes activos del futuro deportivo de Marruecos.

Sobre la Academia Mohammed VI de Fútbol

Inaugurada en 2009, la Academia Mohammed VI de Fútbol es un centro de formación de alto rendimiento dedicado a la identificación, educación y desarrollo integral de jóvenes talentos marroquíes.

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Su modelo combina formación futbolística, educación académica, disciplina, acompañamiento personal y preparación para el deporte profesional. Desde su creación, ha contribuido a formar a numerosos internacionales y futbolistas que compiten en Marruecos y en las principales ligas europeas.