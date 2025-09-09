Abonado del Castellón, ¿te ha llegado un mail de LaLiga? ¡No es una estafa!

Muchos abonados del CD Castellón han recibido este martes un mail de LaLiga que podrían sospechar que se tratara de algún tipo de estafa o, incluso, de un virus. A muchos les ha llegado por correo electrónico a sus carpetas de correo no deseado (SPAM) y, al abrirlo, aparecen una serie de indicaciones a seguir por parte del ente que preside Javier Tebas.

Este mail ha generado cierta incertidumbre entre los socios del conjunto albinegro, sobre todo teniendo en cuenta que el domingo hay partido en el SkyFi Castalia (llega el Ceuta a partir de las 18.30 horas) y quieren acceder al mismo con normalidad.

En el correo electrónico recibido por los abonados se especifica que ya se puede descargar el abono en el wallet, algo que todos ya habían hecho a través del portal del abonado de la web oficial del CD Castellón, pero muchos han tenido la duda de si volver a hacerlo o no.

Las dudas y la aclaración

Ante los cientos de mensajes recibidos, la entidad que preside Bob Voulgaris se ha apresurado a anunciar que el correo es verídico y que hay que seguir los pasos que se explican, que no son otros que los de volver a descargar el abono de la temporada, ya que ha sido por una serie de "motivos de seguridad" por parte de LaLiga.

En este sentido, una vez se descarga el abono de nuevo el anterior queda anulado y será con este último con el que se podrá acceder el domingo al partido del SkyFi Castalia contra el cuadro ceutí, que llega con hasta seis exjugadores albinegros en sus filas.

Además de anunciarlo en redes sociales, el Castellón ha enviado un mail explicando la incidencia a todos los socios e instándoles a descargar de nuevo el abono para confirmar que todo está correcto y que no haya problemas a la hora de entrar al partido del domingo.

"Queremos informarle que LaLiga ha mandado un correo electrónico a todos nuestros abonados con una actualización de su abono del CD Castellón 25-26. Es necesario que lo vuelva a descargar, ya que el anterior carnet digital no servirá para acceder al encuentro ante la AD Ceuta. Con esto queremos transmitirles la seguridad y tranquilidad necesaria para que lo descargue y no piense que es una estafa. Agradecemos su colaboración y le instamos a hacerlo lo antes posible y comprobar que se ha descargado el nuevo abono digital, tanto el suyo como el de sus vinculados, en su Wallet", ha explicado el propio club.