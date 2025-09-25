Abelardo clama contra el error de Joan Garcia en el gol del Oviedo: "Se juega un pase que no se debe arriesgar"

El Real Oviedo sorprende al Barça al término de la primera parte y se marcha con ventaja mínima (1-0) al descanso en el Carlos Tartiere. El gol de Alberto Reina, en el minuto 33, tras un error garrafal de Joan García, ha encendido al público asturiano y ha dado un giro inesperado a un encuentro que hasta ese momento era de claro dominio azulgrana. Durante los primeros 45 minutos, el Barça impuso su estilo: posesiones largas, circulación rápida y constantes acercamientos al área rival. Sin embargo, la falta de acierto en la definición y la sólida defensa ovetense mantuvieron el marcador en tablas hasta que un error individual cambió por completo el guion.

La acción decisiva llegó pasada la media hora. En un balón largo a la espalda de la zaga culé, Joan García decidió salir de su portería para anticipar. El portero de Sallent leyó bien la jugada y consiguió cortar con éxito, controlando con la pierna izquierda. Sin embargo, en su intento de entregar la pelota a Marc Casadó, se precipitó: su pase quedó corto y dividido en la zona de medios. Allí apareció Alberto Reina, muy atento, para interceptar y lanzar un disparo seco y preciso que terminó en el fondo de la red. El Carlos Tartiere estalló de alegría, consciente de que el Oviedo había encontrado oro en un error aislado. La acción, además, obligó al Barcelona a remar a contracorriente, justo cuando mejor estaba asentado sobre el césped.

Reacciones inmediatas

El exjugador y técnico Abelardo, analizando la jugada en directo, no dudó en señalar la gravedad del fallo. “Joan García sale bien, aborta una ocasión peligrosa, pero después se juega un pase que no se debe arriesgar. Es un error muy grave, que permite al Oviedo adelantarse y centrarse en lo que quería: defender el resultado y asegurarse, como mínimo, un punto ante un rival tan poderoso”, afirma.

Joan García llegaba bien al partido

El error tiene un componente especial porque Joan García llegaba a este partido en un gran momento. El guardameta suma ya siete encuentros oficiales con el Barça y había encajado solo cuatro tantos entre Liga y Champions, transmitiendo seguridad y reflejos bajo palos. Su actuación hasta la fecha había servido para disipar dudas sobre la portería culé, especialmente tras las salidas y lesiones que habían marcado temporadas anteriores.

Con apenas 24 años, Joan García es considerado uno de los porteros con más proyección de España. Su fichaje por el Barça en el verano de 2025 se produjo después de una campaña espectacular con el Espanyol, donde brilló tanto en Liga como en Copa y despertó el interés de varios grandes europeos. El club azulgrana acabó pagando su cláusula, convencido de que podía convertirse en un referente de futuro bajo palos.

Lo que se viene en la segunda mitad

Más allá del error, el partido sigue abierto. El Barça, dominador pero sin gol, deberá reponerse en la segunda parte si no quiere dejarse puntos en su visita a Asturias. El Oviedo, por su parte, confía en que su solidez defensiva y la energía de su afición le permitan mantener la ventaja y firmar una de las sorpresas de la jornada.