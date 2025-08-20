«En los 90 había muchos problemas de droga, el fútbol de barrio nos alejaba de ahí»

¿Qué le gustaría transmitir en su pregón sobre la Sagrada Familia, el barrio en el que ha vivido siempre?

Cuando pasa el tiempo, lo que viene es la nostalgia de lo que tuviste como niño. Eso se está retomando un poco. Se están reformando varias zonas, poniendo calles peatonales, y se está revitalizando la pista verde donde yo me crié jugando al fútbol, que para mí es lo más representativo, porque es donde yo pasaba la mayor parte de mi tiempo. Ahora ves a un millón de niños que están jugando ahí con una camiseta del Dépor toda la tarde, tanto en verano como en invierno, y creo que sí que se está recuperando un poco de vida en el barrio. Antes lo veías más con gente mayor, y un poco más falto de locales y de incentivos para que la gente pasara la vida en la calle, como hacíamos en la época de mi infancia

¿Y a los niños que juegan en la plaza con la camiseta del Dépor no les sorprende encontrarse a Álex Bergantiños como un vecino más?

Yo creo que ya todo el mundo me conoce porque siempre he estado viviendo en el barrio. No he querido moverme demasiado lejos de mi familia y de mis amigos, y creo que me ven como uno más, como natural, más allá de que tengan cierta ilusión por conseguir algo que conseguí yo, un chico del barrio de la ciudad que llegó a jugar en el equipo de A Coruña, que es algo complicado de ver. Yo me siento privilegiado de haberlo conseguido.

Usted es una rareza. Debe ser el único futbolista de alto nivel que nunca se marchó de su barrio.

Sí. El mundo del fútbol es algo que me apasiona, pero tiene su parte peligrosa. Quizás por mi forma de ser o mi carácter siempre he intentado tener los pies en el suelo y tener la zona de seguridad, a la gente que me ayudó a llegar a donde llegué y en quien confío. Pasa cuando eres algo conocido en cualquier gremio: siempre tuve ese recelo de que la gente que se acercara a mi por lo que era y no por mi persona. Eso fue lo que me mantuvo firme. Estando cerca de mi familia y de mi gente soy feliz. Tampoco necesito nada más, más allá de que me apasionaba el fútbol y quería triunfar en ese mundo.

¿Por qué cree que no hay más futbolistas que sigan ese camino?

El fútbol es un mundo muy mediático. A veces, por cambios de equipo, te tienes que mover, y vas conociendo gente y haciendo vida en otras zonas; pero es un factor muy determinante que haces dinero muy rápido y muy joven. Al final es difícil buscar otro tipo de amistades, no solo por el dinero sino también por la fama. Cuando eres conocido te invitan a muchas cosas, te ven con otros ojos, y es más fácil intentar dar ese salto en la escala social. Es respetable, pero a veces es peligroso. Hay ejemplos de muchos chicos que por estar un año o dos en el fútbol profesional acaban con vidas un poco desestructuradas, porque ganas dinero muy rápido pero también se acaba pronto. Cuando juegas bien al fútbol desde que eres niño, todo el mundo te dice lo bueno que eres, lo guapo que eres, lo bien que juegas, lo que vas a triunfar y nadie te dice la otra parte . Ahora, con las redes, vemos más la exigencia y la presión mediática que hay. Pasas de ser un dios a un villano. Creo que los clubs cada vez trabajan más en esa parte psicológica y educativa, sobre todo de los canteranos.

Usted jugaba en la plaza de niño, ahora lo hacen sus hijos. ¿Cómo ha cambiado la Sagrada estos años?

La vida ha cambiado. Cuando éramos niños nuestros padres nos dejaban estar en la calle todo el día y no pasaba nada. Ahora, incluso los que somos padres buscamos que sean actividades más dirigidas, o extraescolares, para estar un poco más tranquilos. También por la vida laboral: mi madre trabajaba en casa y cuidándome a mí, y hoy en día, por suerte, casi todas las madres trabajan. Las necesidades para conciliar han cambiado, Ya no es la vida que teníamos en los 90, que estábamos en el cole por la mañana y luego podíamos estar toda la tarde en la calle. Dentro de entender ese cambio generacional, creo que ahora mismo el barrio está mejorando con respecto a años atrás.

¿Cree que es mejor criar a sus hijos en un entorno así?

Sí. Creo que la Sagrada Familia es un ejemplo de eso en todos los aspectos. Hay mucha integración, cada vez más gente que ha migrado, y que en este barrio está siempre bien acogida. Hay asociaciones y está el centro social, que es uno de los mejores a la hora de estar con la gente que lo necesita. Eso se ha tenido siempre en el barrio: sigue siendo el mismo centro social que hace 30 años cuando yo iba a jugar al fútbol sala. Mi madre está aprendiendo a usar el móvil ahora y va al centro social. Hay cosas para todas las edades, también para gente mayor que quizás lo necesite un poco más, pero también a gente que ha venido nueva y que tiene que integrarse. En la Sagrada siempre se ha convivido bien, gente de distintas clases, edades y procedencias.

También fue ahí donde dio sus primeras patadas al balón en el Imperator. ¿Recuerda esos comienzos?

Sí, con mucha ilusión. Los recuerdos de niños son los más bonitos que tienes. Cuando eres niño a lo mejor no los valoras tanto, pero luego en perspectiva te das cuenta. Me acuerdo sobre todo del esfuerzo que hacían los padres de los chavales que jugábamos ahí para llevarnos a entrenar y a jugar, de los entrenadores que, altruistamente, sin sueldo ni nada, dedicaban su tiempo a pelear con nosotros. Ahora que soy padre, valoro muchísimo más el tiempo que ellos invertían. A lo mejor lo sacaban de sus propias familias para que tuviéramos algo que nos sacara de ciertos riesgos. En los 90 había muchos más problemas de drogas, yo he tenido amigos que pasaron por eso, y el fútbol nos quitaba un poco de acercarnos a todo eso. A veces entrenábamos en Santa Margarita, a veces en el colegio de la Sagrada, a veces en la pista o donde fuera y nos adaptábamos a todo, éramos felices estando juntos y jugando. Hay que remarcar mucho cómo ha influido en nuestra infancia la labor de toda esa gente. La Sagrada y Vioño eran una cosa totalmente distinta. Tengo el recuerdo de mucha buena gente que pasaba su tiempo intentando hacernos buenas personas.

¿Cree que los clubs de barrio siguen actuando como catalizador de valores, o también han sido fagocitados por las dinámicas competitivas del fútbol moderno?

Yo creo que todavía queda algo de eso. No es lo habitual tener, en una ciudad del tamaño de A Coruña, tantos equipos. Hay gente en los barrios que hace una labor social increíble porque esos chicos tengan un entretenimiento y una educación en torno al deporte. Es cierto que, cada vez más, son los propios padres y representantes los que intentan que los niños sean otra cosa. Cuando eres niño lo que tienes que hacer es intentar divertirte, hacer amigos, reunir valores para el resto de tu vida, porque son los que van a determinar que tú luego el día de mañana sepas trabajar en equipo en una empresa, o ser disciplinado a la hora de estudiar. Solo el 1% de la gente que empieza en el fútbol llega a profesional. Es una lotería, y al final no es lo importante. No digo que los chicos no tengan la ilusión y la ambición de llegar a ser profesionales, pero tienes que tener siempre un plan B, porque depende de demasiados factores: tienes que tener suerte con lesiones, con decisiones, con entrenadores, equipos. Ante todo, tienes que ser persona y tener los pies en el suelo.