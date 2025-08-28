Más de 500 cordobesistas verán en el José Zorrilla el Real Valladolid-Córdoba CF

El Córdoba CF ya se encuentra ultimando la preparación del encuentro de la tercera jornada de la Liga Hypermotion de fútbol, previsto para este sábado 30 de agosto a las 19.00 horas en el estadio José Zorrilla de Valladolid.

El conjunto blanquiverde estará muy arropado en la grada, ya que más de 500 aficionados verán en directo el encuentro. El club ha vendido 501 de las 590 entradas de que disponía. Además, hay que tener en cuenta que decenas de cordobeses más viajarán por su cuenta a Valladolid con la entrada adquirida por otros medios.

El club cordobés y el pucelano se han puesto de acuerdo para darle al equipo contrario 590 localidades a 20 euros en cada uno de los partidos que disputarán entre ellos a lo largo de la Liga. De esta forma ocurrirá igual en el choque que se jugará en El Arcángel en la 24ª jornada en el fin de semana del 30 de enero al 2 de febrero. A un acuerdo similar llegó con el Sporting de Gijón, el rival al que visitó en la primera jornada.

La puerta de acceso al José Zorrilla

Los cordobesistas que hayan comprado las entradas tendrán acceso al José Zorrilla por la puerta 7. Así podrán seguir juntos el encuentro en el que el Córdoba CF buscará sumar los tres primeros puntos de la temporada.

El bloque que entrena Iván Ania ya estuvo también bastante arropado en la visita a Gijón de la primera jornada, pues entonces fueron 450 los aficionados cordobeses los que compraron localidades a través del club.

Un rival que quiere luchar por el ascenso

El bloque cordobés visitará a uno de los conjuntos que aspiran a luchar por el ascenso a Primera. Hasta el momento cuenta sus partidos por victorias, pues en la primera jornada goleó al Ceuta por 3-0 y en la segunda venció por 0-1 al Castellón.