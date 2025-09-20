División de Honor
5-1 | El Dépor juvenil vence al Racing de Ferrol en casa
Primer triunfo en Liga
RAC
A Coruña
Primera victoria para el equipo de Miguel Figueira, que derrotó por 5-1 al Racing de Ferrol en un derbi local que sirvió para que los blanquiazules lograsen los tres puntos gracias a los goles de Nico Balbas, Nico Ruiz, Iker Gil, Rubén y Lucas Castro. El partido tuvo un susto después de que David Fernández se tuviera que retirar por un golpe en la cabeza en los minutos iniciales.
Vía: La Opinión A Coruña
