Solo el 44 % de los futbolistas catalanes respeta el reposo mínimo tras una conmoción cerebral

Más de 1.700 futbolistas federados en Cataluña han sufrido una conmoción cerebral desde la temporada 2016-2017, según el primer informe provisional presentado por el Instituto Cugat. El estudio, elaborado a partir de los datos de la Mutualidad de Futbolistas Españoles – Delegación Catalana, analiza un total de 1.773 casos registrados hasta la campaña 2023-2024 y alerta sobre la elevada incidencia de esta lesión y el bajo cumplimiento de los protocolos médicos recomendados.

.El informe pone el foco en el tiempo de recuperación antes de la vuelta a la competición. Aunque la FIFA establece un periodo mínimo de reposo de siete días tras una conmoción cerebral, solo el 43,9 % de los futbolistas analizados respetó ese plazo. Pese a que el tiempo medio de reincorporación al deporte fue de 20,39 días, los especialistas advierten de que una vuelta prematura incrementa notablemente el riesgo de nuevas lesiones.

Más del 90% futbolistas masculinos

Durante el periodo estudiado se registró una media de 221 traumatismos craneoencefálicos por temporada. El 90,7 % de los casos correspondió a futbolistas masculinos y el 9,3 % a femeninos, mientras que un 5,8 % de los afectados requirió hospitalización. La edad media de los jugadores lesionados fue de 21,65 años, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres, lo que evidencia que este tipo de lesión afecta principalmente a deportistas jóvenes.

Tras una conmoción cerebral se producen cambios estructurales en el cerebro

Alfred Ferré, investigador del Instituto Cugat y autor del estudio, subraya la importancia de seguir las recomendaciones de los organismos oficiales. “Tras una conmoción cerebral se producen cambios estructurales en el cerebro que aumentan el riesgo general de lesión y que, en casos extremos, pueden afectar a las capacidades cognitivas de deportistas jóvenes en edad escolar”, explica.

Según la FIFA, la conmoción cerebral es una lesión cerebral traumática causada por un impacto directo o indirecto que provoca alteraciones neuroquímicas y metabólicas, con síntomas que pueden aparecer de forma inmediata o días después. Aunque suelen resolverse en poco tiempo, un manejo inadecuado puede tener consecuencias a largo plazo.