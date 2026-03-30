Sergio Ramos (40 años), ex futbolista del Real Madrid: mantiene la finca 'La Alegría' en Sevilla, vendió su casa en La Moraleja junto a Pilar Rubio y quiere comprar el Sevilla por 400 millones de euros

Sergio Ramos se encuentra actualmente sin equipo. El central español cerró su etapa en el Rayados de Monterrey tras finalizar la liga regular. Una etapa que le ha permitido aumentar su patrimonio y vivir experiencias nuevas en el fútbol de la otra parte del océano. Desde que finalizó su contrato en diciembre, el defensa ha recibido múltiples ofertas para regresar a Europa.

Pero el sevillano se plantea todos los escenarios posibles: desde seguir jugando a fútbol a retirarse definitivamente. Una decisión que iría ligada a la compra de la propiedad del Sevilla FC, la cuál tendría un rol importante. Adquirir el club de su infancia es un objetivo de 'el camero', y sería imposible de compaginar con su carrera como jugador.

La compra del conjunto de Nervión

Comprar el Sevilla está valorado actualmente en torno a los 400-450 millones de euros. Esta cifra cubre el valor de la empresa, aunque el club arrastra una deuda significativa que podría afectar el precio final. Es decir, que termine rebajándose. La oferta de Sergio Ramos ha sido realizada a través de su holding futbolístico, Five Eleven Capital, en la que también se encuentra su socio, Martin Ink.

Este grupo empresarial consiste en una red internacional de clubes y activos deportivos, conectada por una misma estructura financiera, tecnológica y de gestión, pero que opera de manera independiente en cada caso.

El futbolista Sergio Ramos en el Estadio Sánchez Pizjuán. / Jose Manuel Vidal

Una trayectoria notable

Sergio Ramos cuenta con un ámplio patrimonio. Principalmente, de su carrera futbolística en el Real Madrid, siendo uno de los jugadores con más tiempo en el vestuario y el capitán del conjunto blanco. Después, se marchó al PSG, donde pudo aumentar su salario y terminó en México, un lugar que combina bienestar y buen sueldo. A esto, hay que sumarle que fue campeón del mundo con la selección española.

Por lo que hace a sus sponsors, Sergio Ramos ha tenido importantes patrocinadores a lo largo de su carrera, destacando su alianza actual con la marca japonesa Mizuno (desde 2022) para botas y su histórica relación con Nike. También ha hecho campañas con marcas como Hugo Boss, Pepsi, Budweiser o Codere.

Sergio Ramos cumple 40 años - El corazón de Camas / Sergio Ramos

La finca de 'La Alegría', junto a Pilar Rubio

En su vida personal, vendió su casa junto a su pareja Pilar Rubio en La Moraleja. Tienen en Sevilla su famosa finca 'La Alegría'. Un enorme terreno situado en Bollullos de la Mitación y que está a tan sólo 40 minutos de la capital. El recinto tiene 98.182 metros cuadrados vallados rodeado por un muro gris de tres metros de altura y kilómetro y medio de longitud que rodea todas las instalaciones.

Noticias relacionadas

Probablemente, será uno de los lugares en los que se instalará una vez aterrice en Sevilla. Vivirá junto a su pareja Pilar y sus hijos Sergio Jr. (2014), Marco (2015), Alejandro (2018) y Máximo Adriano (2020).