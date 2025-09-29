Casi 4 horas atrapados en la Ciudad Deportiva: “La rotonda era un lago, estábamos seguros de que íbamos a pasar la noche allí”

En el autocar del Real Zaragoza juvenil todo era buen rollo durante el viaje de vuelta desde Sant Cugat, donde el equipo de División de Honor había logrado el primer triunfo del curso (1-2). El cielo estaba despejado cuando paró el autocar para la pertinente parada en Lérida para tomar un café o estirar las piernas Nada hacía presagiar lo que vendría después. “Fue todo muy rápido y extraño. Empezó a llover cuando entrábamos a la ciudad por Santa Isabel, y arreció cuando pasamos por Puerto Venecia. En la rotonda de acceso a la Ciudad Deportiva había agua, pero nunca pensamos que no íbamos a poder salir de ahí. Pero cuando nos dispusimos a coger los coches para irnos a casa ya vimos que cada vez había más agua, que ya cubría la mitad de las ruedas, y decidimos quedarnos”, relata Jorge Ortí, ayudante de Garcés, y una de las 35 personas que permanecieron cerca de cuatro horas atrapadas, el domingo, en las instalaciones de la Carretera de Valencia por la tormenta.

El autobús había desalojado a los pasajeros a las 18.30 pero nadie salió de allí hasta pasadas las 22.00. De hecho, el autocar quedó cruzado en la rotonda en su intento de alcanzar la carretera. “Es que la rotonda era un lago. Bajaba mucha agua de la montaña y de la carretera y se acumulaba ahí, por lo que era peligroso salir. Hablamos con los padres y decidimos meternos con los coches en la zona de vestuarios, que es más llana”, recuerda Ortí, que asegura que la situación no fue especialmente alarmante: “Miedo no pasé en ningún momento, aunque nunca habíamos vivido algo así, por lo que no teníamos claro qué hacer. Decidí meternos para dentro y les dijimos a los padres que vinieran también con sus coches hasta los vestuarios del fútbol base hasta que pudiéramos salir. Hablamos con la Guardia Civil y con el club y nos dijeron que estaba toda la zona colapsada y que tuviéramos paciencia y no nos moviéramos de allí”.

Pasaban las horas y el agua seguía cayendo con fuerza, lo que invitaba a pensar que el mal rato iba para largo. “Pensábamos que teníamos que pasar allí la noche”, admite el exfutbolista, que valora el comportamiento de los chicos. “Lo llevaron bien. Los padres nos ayudaron mucho en ese aspecto para transmitirles tranquilidad, sobre todo, cuando todo lo que se ve en las redes sociales asusta. Pero son un grupo muy majo y lo entendieron bien. Nos metimos los técnicos en un vestuario, los padres en otro y los chicos en otro más. Les dimos un balón y ahí pasamos el rato hablando y tirando de paciencia hasta que pasara la tormenta”

Pero el trabajo de una excavadora quitando tierra y abriendo paso acabó con la larga espera. “Nos dijo que ya podíamos pasar. Fue una experiencia que no olvidaremos, pero en ningún momento corrimos peligro”.

Vía: El Periódico de Aragón