4-0 | El Dépor se descose en el Di Stéfano

Partido para olvidar del Deportivo Abanca sobre el césped del Alfredo Di Stéfano. El conjunto de Fran Alonso cayó con contundencia y sin opciones ante el Real Madrid (4-0), en un aciago partido en el que se mostró inoperante y frágil.

El equipo local encontró petróleo al minuto y medio de juego. Eva Navarro entró como un rayo por la derecha y envío un peligroso centro al área pequeña. Alba Redondo estrelló el esférico en el palo, pero Caroline Weir, más lista y más rápida que nadie, apareció de la nada para cazar el rechace y abrir la lata del encuentro. Los suspiros de las deportivistas presagiaban que el choque iba a ser largo. Al conjunto coruñés apenas le duraba la pelota y ni siquiera era capaz de mandar balones arriba para buscar a Marisa y Ainhoa.

No le había dado tiempo al Dépor de digerir el primer tanto en contra cuando llegó el segundo. Däbritz leyó un gran pase entre líneas de Navarro y se coló entre las centrales coruñesas con una facilidad pasmosa para plantarse cara a cara ante Inês y abrir brecha. Diez minutos y el encuentro estaba visto para sentencia. Más frustración.

El Real Madrid cedió la pelota y dejó que el Dépor llevase la manija del juego, mientras castigaba a las gallegas a base de contraataques rápidos. Inês tuvo que emplearse a fondo en un mal despeje de Elena que cogió portería y un disparo lejano de Weir. La escuadra coruñesa, ahogada, buscaba como podía una luz en la superficie, pero era incapaz de encontrar soluciones con el balón. Däbritz la tuvo de nuevo, tras un centro en el que la zaga gallega estuvo blanda, pero su intento se marchó por poco. El plan inicial de Fran Alonso, fuera el que fuese, no funcionaba y el técnico tampoco mostraba síntomas de reacción para reactivar a sus jugadoras.

En el minuto 32 se produjo el susto de la jornada. Shei pugnó con fuerza desmedida un balón con Olaya. La asturiana recibió una patada entre la cara y el pecho y la colegiada mostró la roja directa a la lateral madrileña. El Dépor quedó en superioridad numérica con 60 minutos todavía por delante.

El combinado blanquiazul subió un punto la intensidad. Se vio con confianza y trató de apretar aprovechando los minutos de ajuste madridista. Llegó tímidamente a territorio rival, pero las de Pau Quesada se resguardaron y no sufrieron en la recta final hasta el descanso.

Con una más, se esperaba algún movimiento por parte del banquillo deportivista para ir a por el partido y morder al cuadro merengue en la segunda mitad. No llegó. Y los 45 minutos se hicieron eternos.

Entraron Henar y Vera por Redru y Artero para aumentar la intensidad en la medular y la zaga, pero los cambios no presagiaban un paso adelante ofensivo. El Real Madrid, sin variaciones, escoró a Weir a la derecha y se dedicó a esperar y correr. Su plan demostró ser un acierto cuando Däbritz, diez minutos después de la reanudación, volvió a cortar entre las defensas y batió a Inês en un nuevo uno contra uno. Las deportivistas reclamaron falta previa en la jugada sobre Marisa y Elena Peláez lo revisó en el videoarbitraje, pero validó el tanto.

El cuadro coruñés reaccionó con un par de llegadas: una de la propia Marisa tras una genialidad de tacón de Paula Gutierrez y varios disparos lejanos de Olaya, las dos jugadoras más activas. Sin embargo, el blanquiazul era un equipo que funcionaba por arreones y con prisas. Empeñado en mandar pelotazos a Marisa, la joven delantera madrileña demostró lo evidente: que, por muy buena que sea, no hace milagros. Rodeada de zamarras blancas, fue incapaz de generar ventajas.

El equipo local metió a Linda Caicedo, que saltó al césped con el cuchillo entre los dientes y tuvo tiempo de asistir a Athenea para que la exdeportivista cerrase el marcador en el descuento. Tarde para aprender y no repetir. El camino de la salvación dista, y mucho, de lo visto en el Di Stefano.

Vía: La Opinión A Coruña