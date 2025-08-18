De los 25 grados en San Sebastián al calor insoportable: el 'infierno' de la grada visitante del Real Zaragoza en Anoeta

No fue ni el resultado esperado ni tampoco la experiencia soñada por los aficionados del Real Zaragoza, entre los que reinó la indignación en Anoeta.

Debido a la declaración de alto riesgo y por protocolo, cuando se acercaron a las taquillas a comprar sus entradas, los trabajadores de la Real Sociedad instaron a los aficionados del Real Zaragoza a no lucir los colores de su equipo. Incluso hubo a varios a los que, de primeras, no se les permitió entrar a Anoeta. Sin embargo, dentro del estadio, total normalidad y mezcla entre aficiones.

Eso aquellos que compraron sus localidades en las taquillas del estadio, porque los 645 zaragocistas que presenciaron el encuentro en la grada visitante tampoco vivieron la mejor experiencia de su vida.

San Sebastián recibió a primera hora de la mañana a los aficionados blanquillos con el cielo nublado y unos muy agradables 25 grados, muy lejos de la intensísima ola de calor del resto de España y de Aragón. Un refugio climático de categoría que invitaba a pasear, descubrir la ciudad e ir de pintxos.

Pero la sorpresa llegó al entrar al estadio, cuando los zaragocistas se encontraron enjaulados detrás de una enorme mampara de cristal sujeta con columnas de metal que impedían la visión completa y nítida del terreno de juego. Y aquellos que miraban a los laterales, donde no había cristal, se encontraron con una red negra que también molestaba, así que comenzó una búsqueda incesante no del mejor sitio, sino aquel en el que se viera menos mal todo.

Eso no fue todo. Los zaragocistas pasaron de las agradables temperaturas de San Sebastián, incluso tras salir el sol y despejarse las nubes, a encontrarse en una zona en la que se había formado un efecto invernadero. Un calor insufrible.

Así que un grupo de zaragocistas se cambió a la grada de al lado, que no estaba habilitada y que tenía cristal pero solamente hasta la cintura. Es decir, se veía bien y corría el aire, pero enseguida se llenó y muchos seguidores del Real Zaragoza tuvieron que soportar el partido con más calor y con una reducción muy significativa del sonido ambiente de cualquier estadio de fútbol.