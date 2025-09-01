2.500 aficionados del Sporting, sin entrada tras el envío del Deportivo

2.500 abonados del Sporting tendrán que buscar una vía alternativa para animar a su equipo este sábado en Riazor. Una vez completado el proceso de inscripción abierto por el club para optar las 564 enviadas por el Deportivo, las mismas que facilitarán los asturianos a la vuelta, ha habido un total de 3.010 abonados inscritos. Tras el sorteo, los abonados inscritos (en primer lugar) a partir del número de abonado 5.851, han sido los agraciados con su localidad. El resto, a tirar de contactos (el Dépor solo vende a sus abonados) o esperar al jueves, cuando el cuadro coruñés abre las taquillas al público en general. Si quedan.

En la primera parte del sorteo, los diez números aleatorios seleccionados fueron los siguientes (una vez ordenados de menor a mayor): 757, 3.143, 3.620, 4.296, 5.417, 5.851, 8.078, 10.480, 13.890 y 16.363. Del bombo de la segunda parte del sorteo salió el 6, por lo que el número elegido fue el 5.851 (el sexto número en ordinal del primer sorteo).

El Sporting aclara que quedan excluidos del sorteo aquellos 'Abonados Embaxadores' que se hayan inscrito en la solicitud de entradas al tener prioridad en la adquisición de las mismas, aplicándose el beneficio para los partidos oficiales que el club dispute en su comunidad autónoma de residencia recogido en el 'Plan +SPORTING'. Toda la información está disponible en www.realsporting.com/plan-mas-sporting.

El sorteo se realizó bajo supervisión y fue grabado en su totalidad. Las imágenes están a disposición de los abonados que así lo requieran.