2-3 | Bil Nsongo salva a un Fabril líder, invicto y sufridor

En un partido inexplicablemente loco, Bil Nsongo rescató la cuarta y más agónica victoria del Fabril en liga, que continúa intratable, esta vez tras remontar hasta en dos ocasiones frente a un Rayo Cantabria que se adelantó a los 14 segundos y que vio como en el minuto 99 el ariete camerunés firmaba su hat trick desde los once metros. El equipo de Manuel Pablo, que nunca perdió la fe, suma su cuarto triunfo consecutivo.

Catorce segundos tardó el filial del Racing de Santander en bajar al Fabril de su particular nube. Izan sorprendió a Pablo García tras la primera jugada del partido y batió con comodidad a Hugo Ríos. Fue una bofetada de realidad que despertó instantáneamente al equipo coruñés. Lejos de venirse abajo, tiró de madurez para darle la vuelta al encuentro.

El Fabril reaccionó bien tras el leve shock inicial, que no fue prolongado. La calidad individual de Noé aceleró el proceso para devolver al equipo al partido. El centrocampista se internó en el área y combinó con Bil Nsongo, derribado por un defensa tras un excelente giro cuando se disponía a disparar. El ariete asumió la responsabilidad y anotó el empate.

El encuentro, eléctrico y emocionante, empezó de cero con dos equipos valientes y decididos, que chocaron y midieron fuerzas sin ningún miedo, impulsados por el atrevimiento, el talento y la juventud de sus protagonistas. Ambas escuadras intercambiaron golpes en un duelo de ritmo alto en el que también saltaron chispas entre sus protagonistas. Hugo Ríos, una vez más, emergió bajo palos para salvar el segundo local tras un remate de Rodri en el primer palo.

La polémica no estuvo exenta en un duelo de alto voltaje en el que el paso de los minutos sentó mejor a los blanquiazules, que terminaron el duelo mucho más hechos. El Fabril pidió la expulsión de Laro después de llevarse por delante a Mané en una acción en la frontal del área. El colegiado justificó la amarilla por la trayectoria del extremo, aunque el regate del zurdo era hacia portería rival. Eso sí, dos defensores ya se abalanzaban sobre él. Poco después, el colegiado perdonó a Noé, quien se rebotó con un contrario tras una acción en la que entre dos jugadores lo enviaron al suelo. Saltaban chispas en El Astillero.

Al Fabril se le veía cómodo, pero quien volvió a ponerse por delante fue el Rayo Cantabria, tras una excelente conducción de Diego Fuentes desde la diestra. El extremo sacó un zurdazo raso desde la frontal, pegado a la base del palo, ante el que Hugo Ríos no pudo hacer nada. El meta llegó a tocar la pelota, pero la mano no fue suficientemente dura para desviar el esférico.

El Fabril no desistió y encontró su premio en el minuto 80 tras un balón largo que Bil Nsongo se llevó al aprovechar un error de Axel. El camerunés, a rebosar de confianza, hizo la mañana con los jóvenes zagueros cántabros, y cruzó un disparo inapelable para sumar su segunda diana del día. Quedaba todavía la mejor parte.

Mario Nájera se quedó cerca, e incluso Cortés, en el minuto 93, se topó con las intervenciones de Laro. No parecía que el 2-2 se fuera a mover, hasta que en un balón parado, una desafortunada mano de Rosado cambió el curso del duelo. El árbitro señaló el punto de penalti y Bil Nsongo redondeó su actuación desde los once metros. Hat trick y victoria para el Fabril, que se lleva de Cantabria su cuarto triunfo en liga. Pleno para los de Manuel Pablo. Acto de fe para sumar 12 puntos de 12 posibles.

Vía: La Opinión A Coruña