2-0 | España sub 20 cae ante Marruecos con Mella de titular

No fue el esperado el debut de la España sub 20 de David Mella en el Mundial de Chile en el que quedó encuadrada en el grupo de muerte junto a Marruecos, México y Brasil. El equipo dirigido por el exdeportivista Paco Gallardo cayó por un contundente 2-0 ante el equipo africano, quien hizo hincar la rodilla al combinado hispano en dos transiciones aisladas al inicio de la segunda mitad.

A pesar de ser uno de los pocos jugadores del combinado que no pertenece a un equipo de Primera, Mella recibió la confianza del seleccionador y salió en el once por la banda derecha, con el 11 a la espalda. Su velocidad y su desborde fueron indescifrables para un rival que, por momentos, solo pudo frenarlo con faltas. Su peligro llegó por la banda diestra, desde donde hizo dos grandes servicios en la primera parte a Iker Bravo y a Mendoza; y también por la izquierda, desde donde envió un centro templado a la hora de juego que a punto estuvo de suponer el 2-1. Para entonces Zabiri y Yassine, en dos zarpazos, ya habían puesto cuesta arriba el duelo para los intereses de España. Fue sustituido en el 63. Hasta jugó en contra de España una revisión del VAR en los últimos minutos que le podía haber dado un penalti para apretar el marcador y un gol anulado a Virgili.

A la selección española de Paco Gallardo le esperan ahora México, el miércoles 1 de octubre; y Brasil, el sábado 4; en el resto de duelos del grupo

