2-0 | El Dépor enseña músculo ante el Le Havre y se lleva el trofeo Teresa Herrera

El Deportivo puso el colofón a la pretemporada con un ejercicio de músculo en la octogésima edición del trofeo Teresa Herrera. Venció 2-0 al Le Havre, equipo de Ligue 1 francesa, en una exhibición de solidez atrás y veneno arriba. El último ensayo general de la pretemporada terminó de apuntalar las variantes y las armas con las que el conjunto blanquiazul quiere elevar sus aspiraciones en la nueva temporada. Vigésimo sexto trofeo Decano para las vitrinas del Dépor e ilusiones por todo lo alto para encarar un curso tan exigente como ilusionante.

Antonio Hidalgo afrontó su estreno en el banquillo de Riazor con un once que, tranquilamente, podría replicar dentro de una semana en los Cármenes contra el Granada. El técnico catalán confió la zaga de cuatro a Loureiro, Arnau Comas, Barcia y Escudero, mientras que Gragera se confirmó como el acompañante de Villares en la medular y Luismi, como el diablo encargado de romper el partido en el costado derecho.

En un día en el que el conjunto blanquiazul volvió a probar con las alturas, las distancias entre centrocampistas y la posición de Villares y Mario Soriano en la medular, el Le Havre pareció ponerle en bandeja las primeras ocasiones. Villares encontró al espacio a Eddahchouri en el minuto 7 y solo una salida alocada de Diaw, que llegó a tocar el balón con la mano, evitó el primer tanto del Dépor. El ariete neerlandés volvió a recibir una pepita de oro desde campo propio pocos minutos después. Le ganó la partida a Seko para controlar el balón, pero su remate lo desvió el meta del Le Havre.

Dos disparos de advertencia sirvieron a los pupilos de Hidalgo para asentarse en el terreno de juego. Construyeron desde atrás, con Barcia y Comas iniciando la jugada, con Loureiro alternando acciones por fuera con alguna internada y con Escudero, por momentos, pegado a Gragera y Villares en la medular. Ensayo y error contra un Le Havre que comenzó flojo y que apenas inquietó a Parreño.

La lesión de Delaine, lateral zurdo de los franceses, cambió la tendencia. Mambimbi le reemplazó en el ecuador del primer acto y, casi en el primer balón que tocó, filtró un balón para Soumaré a la espalda de Arnau Comas. Barcia hizo bien la cobertura y el delantero disparó demasiado desviado. El Le Havre se estiró poco a poco ante un Dépor que dio un ligero paso atrás en la presión, inmerso en sus propias pruebas en la medular, sin embargo, poco pudieron inquietar a Germán. Ni a balón parado, donde el portero blanquiazul se mostró seguro, ni en contragolpes, donde Loureiro tiró de oficio para poner remedio a la velocidad de los franceses.

El Dépor recuperó la iniciativa antes del descanso por medio de sus estrellas en la mediapunta. Luismi firmó un pase perfecto en la frontal del área que Soriano dejó pasar para que Yeremay ejecutase un gran disparo raso. Diaw reaccionó rápido para evitar el 1-0 antes del descanso. Tampoco acertó Loureiro un tiro lejano tras una internada fallida de Luismi poco después de que Parreño solventase sin dificultades un cabezazo de Kechta en el segundo palo.

El segundo tiempo dejó, por momentos, varios intercambios de golpes. El equipo francés rondó el gol en una falta que despejó Loureiro y Germán salvó la réplica, en forma de disparo, de Kechta. Yeremay replicó en una transición rápida. Recibió un balón aéreo de Luismi y buscó con toda la intención a Eddahchouri en el segundo palo, que no remató por milímetros. Los galos pudieron adelantarse en una bola que quedó muerta en el área tras un centro de su capitán, Sanganté, pero acabó despejando la defensa.

Hidalgo comenzó el baile de cambios nada más superar el minuto 60. Entraron Mella, Patiño, Samu y Quagliata. Fue precisamente el italiano quien desencadenó el gol del triunfo. Colgó un centro anticipado perfecto para Zaka, que controló en primera instancia antes de fusilar y batir sin oposición a Diaw (1-0). El primer gol que cantó Riazor este verano estuvo a punto de llegar con un hermano gemelo. Yeremay se deleitó con el marcador a favor. Llevó el balón hasta el área rival y puso un pase atrás perfecto para que Mella marcase desde el balcón del área pequeña. El de Espasande remató desequilibrado y con la derecha y el balón no encontró portería.

Sin reacción del Le Havre, el segundo llegó con acento canario. Cristian Herrera, recién ingresado en el campo, habilitó a la carrera a Yeremay, que definió a la perfección en el mano a mano ante Diaw (2-0). Triunfo redondo del Deportivo, que añadió otra Torre de Hércules a su palmarés en una exhibición de músculo ante su afición. Ahora, toca replicarla en liga.