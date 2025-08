1-2 | El Deportivo tumba a un equipo de Primera y endulza su pretemporada

Un gol de insistencia, otro tanto emocionado, y mucha resistencia y competitividad dentro de las imperfecciones del verano. El Dépor tiró de una fórmula simple y que ilusiona, aunque sin lanzar las campanas al vuelo, para tumbar a un equipo de Primera, el Real Oviedo (1-2), y endulzar así su pretemporada. Engrasa sus piezas de estreno y su modelo de juego, muestra que ha puesto más talento sobre el césped que hace un año. Fiesta del fútbol en el Pepe Barrera de Ribadeo antes del cierre en el Teresa Herrera.

El final de la pretemporada está a la vuelta de la esquina e Hidalgo, para empezar, dejó en la caseta el sistema de cinco y muchas de las probaturas del verano. Solo tres piezas, Samu, David Mella o Luis Chacón, pueden ver el debut ante el Granada en el banquillo, el resto tienen muchas opciones de contar con un sitio reservado en el primer once oficial. Los primeros veinte minutos enseñaron a un Dépor bastante acompasado y preciso en todos sus movimientos. Asfixiaba al Oviedo y con la pelota era punzante. Interesante, resultón y competitivo. Lograba que no se notase en exceso la diferencia de categoría, que estaba confrontando a un Primera División, como es el Oviedo. No es poca cosa cuando el verano aún ni ha acabado. De hecho, llegó a adelantarse en el marcador. Una pelota al área sirvió para que Gragera la mandase al fondo de la red en el minuto diez. El tanto fue anulado y se frustró así la celebración deportivista y que el exsportinguista viviese con mayor intensidad su particular derbi. El equipo coruñés estuvo en un cómodo bloque medio en ese primer tramo, pero dificultó sobremanera la salida de pelota asturiana. Diego Villares y Eddahchouri rozaron también el tanto en un centro que se fue cerrando de Yeremay y al que no llegó ninguno de los dos. El Dépor había tenido en su mano adelantarse, se le escurría entre los dedos.

La segunda parte de ese primer periodo, antes del descanso, ya fue asturiana. El equipo de Paunovic logró llegar con más facilidad a campo contrario y obligó a los coruñeses a replegarse y a defenderse en su área. La situación ya no fue tan cómoda, también le sirvió como una buena piedra de toque ante la que respondió replegado y, por momentos, acichando. No se movió el marcador, algo que era una magnífica señal.

En el segundo acto Hidalgo recuperó la probeta y ensayó, de nuevo, con ese cierre de tres y al Dépor se le vio algo descolocado en esos primeros compases. Las dudas siempre son más cuando hay jugadores de calidad sobre el césped y Santi Cazorla se hizo notar desde el principio. Un pase suyo desencadenó la jugada del 1-0 en el minuto 48. No acertó Forés a la primera, pero sí Viñas, a la segunda. Castigo para un Dépor al que ahora sí que le veía inestable ante un equipo de superior categoría. Mal panorama.

Poco a poco se fue recomponiendo y, en menos de diez minutos, le dio la vuelta al marcador. Primero, con un buen centro de Luis Chacón con el que Eddahchouri marcó por insistencia y, después, con una gran presión de Bouldini y un pase al corazón del área que le permitió a Patiño estrenarse como goleador con el Dépor. 1-2, minuto 70. Para entonces el Real Oviedo ya se había descosido, aunque lo seguía intentando, ante todo, por la banda derecha. Las imprecisiones dominaban, no como en la primera parte, y las pulsaciones también habían subido. Fede Viñas y Bouldini tuvieron un par de encontronazos. El verano parecía quedar atrás con tanta intensidad. El Deportivo quiere ya que llegue el fuego real.