1-0 | Un picotazo que vale tres puntos para el Dépor Abanca

Un picotazo a la media hora de juego y unas defensas antiaéreas infranqueables le dieron al Dépor Abanca su primera victoria de la temporada en la Liga F. El conjunto de Fran Alonso logró mostrar su versión más eficaz en ataque y seria en área propia para embaucar al Athletic en Riazor (1-0). Las vascas llevaron el peso del encuentro, pero se obcecaron en colgar balones sobre una zaga en la que Barth, Elena y Raquel se mostraron solventes para ahuyentar el peligro y, al mismo tiempo, servir pases largos para el ataque. Ainhoa Marín resolvió casi a placer un duelo que mantiene al conjunto blanquiazul invicto y que, además, le permite saborear el primer triunfo del curso.

Fran Alonso sabía que su equipo iba a necesitar todas las piernas y cabezas posibles en el corazón del área para proteger la portería de Inês Pereira frente al bombardeo de centros del Athletic. Alineó a tres centrales y le dio a Samara y Paula Monteagudo las llaves de los costados para buscar algún balón adelantado con el que llevar el balón a Ainhoa y Bárbara cerca de la portería de Nanclares. La tarea salió mejor en campo propio que en campo rival en los primeros compases del encuentro. Las rojiblancas tuvieron la oportunidad de adelantarse nada más iniciar el duelo. Maite Zubieta recibió un balón sola tras un córner en corto e Inês Pereira salió como un rayo a tapar para evitar el 0-1.

Se salvó el Dépor Abanca cuando todavía no había comenzado a sudar. Un aviso que puso las orejas tiesas a una zaga que, desde ese momento, ganó solidez y concentración. Desde atrás llegó, también, la vía hacia el gol blanquiazul. Olaya recibió un envío en profundidad desde campo propio y aprovechó un desajuste grave en la zaga del Athletic para dejar sola a Ainhoa ante Nanclares. Un control nefasto de la catalana le impidió rematar en el mano a mano.

El gol

La atacante deportivista se resarció minutos después en una acción similar. Barth despejó con un cabezazo y Ainhoa le ganó el duelo aéreo a Maddi para armar un dos contra dos. Combinó a la perfección con Bárbara, que le devolvió el balón a la 14 para que solo tuviese que empujar el balón al fondo de la red ante la mirada de una Nanclares vio vencida sobre el césped el 1-0. Media hora para ver el primer disparo del Dépor y no hizo falta esperar más para romper el empate inicial.

El Athletic dobló la intensidad de sus centros al área y consiguió probar a Inês Pereira con algún cañonazo de Azkona y un cabezazo de Maite Valero. Nada evitó el triunfo parcial al descanso.

No movió ni una coma el Athletic en su guion de partido. Dos centros en el primer minuto del segundo acto dejaron ver que las rojiblancas no se iban a cansar de buscar el error en la zaga blanquiazul, que no se quebró. Ane Campos remató fuera el primero e Inês Pereira se adueñó del segundo. Mientras, el Dépor Abanca amenazó con ampliar su ventaja en una incorporación de Paula Monteagudo, que recibió de Bárbara en el área y probó los reflejos de Nanclares con un cañonazo en el área que acabó en córner. A punto estuvo Ainhoa de aprovechar ese balón parado con disparo lejano que se le complicó a la guardameta.

Últimos intentos vascos

Un mal pase atrás de la atacante catalana del Dépor Abanca casi le cuesta un disgusto a Inês Pereira, que logró evitar el gol de Ane Campos, pero se hizo daño al chocar con la delantera del Athletic. Fran Alonso pidió una revisión por posible expulsión que no sancionó así la colegiada. El técnico metió a Marisa para estirar al equipo y a Henar para contemporizar. Las vascas apretaron de todas las formas posibles, incluido un tiro cruzado de Sara Ortega. Ya en el descuento, Nevado estrelló un centro en el larguero y Pereira atajó un cabezazo de Sanadri en el área pequeña. Un esfuerzo defensivo que, gracias a un picotazo de Ainhoa, se convirtió en el primer triunfo del curso.