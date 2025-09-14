1-0 | El Juvenil A del Deportivo cae en los últimos minutos ante el Celta

El Juvenil A del Deportivo estrenó la temporada en la División de Honor con uno de los partidos más complicados de todo el ejercicio, la visita al Celta. El equipo de Miguel Figueira no pudo venirse con ningún punto, a pesar de que el marcador no se movió hasta el minuto 81. Anthony Khayat hizo el tanto de los vigueses que puso el marcador definitivo: 1-0. El partido estuvo suspendido al principio de la segunda parte por la intensa que había en A Madroa, algo habitual en este complejo deportivo vigués.

Figueira apostó en su once por algunos clásicos de la temporada pasada que ya tuvieron un gran rendimiento como es el caso de David Vergara, David Fernández, Nico Ruiz, José Rey, Lucas Castro o Álvaro Fraga. En el once, uno de los pocos fichajes, Iker Gil.