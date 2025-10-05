Fútbol | Deportivo
1-0 | La España sub 20 de Mella gana a Brasil y aspira a seguir en el Mundial
Un gol de Iker Bravo le da el triunfo ante la 'canarinha' y tendrá que esperar
RAC
A Coruña
La España sub 20 de David Mella, en un partido de un sufrimiento extremo, superó 1-0 a Brasil y aún sigue viva para ser uno de los cuatro mejores terceros de la fase de grupos para seguir adelante en el Mundial de Chile. El meta Fran González fue uno de los protagonistas de un duelo en el que al combinado español solo le valía un trunfo que consiguió gracias a un gol de Iker Bravo tras un gran pase de Pablo García. La victoria de México ante Marruecos jugó en su contra y deberá esperar a los resultados del domingo de los grupos por jugar. Mella, suplente, disputó quince minutos y tuvo dos ocasiones clarísimas para dar el pase a España por diferencia de goles, pero las marró.
Vía: La Opinión A Coruña
